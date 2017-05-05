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接力劉書宏 吳思賢今晚為《極品》直播導讀

2017/05/05 17:59

吳思賢在《極品絕配》中苦戀邵雨薇。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕三立、東森週五華劇《極品絕配》上週激吻告白吻出了1.96高收視，15-44年齡層的收視更達2.25，遙遙領先了同時段節目，邵雨薇同時被「雙帥」吳慷仁及「小樂」吳思賢告白，羨煞了許多女性觀眾。

吳思賢在今晚《極品絕配》播出前10分鐘，將於官方臉書直播擔任導讀者。（三立提供）

該劇從上週起行銷再玩創意，在每週播出前10分鐘在官方臉書特別安排不同演員直播擔任導讀者，除回顧上週播出劇情重點外，也帶觀眾先了解當週播出主要劇情重點有哪些。而上週由劉書宏擔任第一砲導讀者，他以詼諧幽默方式介紹深獲好評，也測驗出「小小彬」目前的高人氣，讓大家印象最深的是觀眾弄清楚他除了是店經理外，原來還有另一項重要工作就是「媒婆」。

吳思賢在今晚《極品絕配》播出前10分鐘，將於官方臉書直播擔任導讀者。（三立提供）

本週劇情進入新高潮，霍廷恩（吳慷仁飾）向衛芬青（邵雨薇飾）告白後卻因為妹妹的事情而起爭執出現波折，衛芬青難過至極，以至於騎車發生車禍，飾演阿威的吳思賢，到醫院發現衛芬青為了廷恩而傷心哭泣，下定決心要守護她，也要告訴衛芬青，他對她的喜歡不是家人的那種，而今晚（5/5）負責導讀的正是癡情的「阿威」吳思賢。

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