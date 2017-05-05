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（影音）演藝圈心酸史 范瑞君遭線上女演員狂戳頭

2017/05/05 17:44

荒山亮（左起）、方宥心、傅子純，外鄉女女工派對粉絲見面會。（記者王文麟攝）

〔記者洪素津／台北報導〕近期久未現身螢幕上的范瑞君特別客串民視《外鄉女》第二單元「愛人的選擇」演出「苛薄過氣女歌手」，與抱有歌手的夢曹雅雯有著微妙競爭的師徒關係，不過范瑞君的第一場戲就讓對手曹雅雯嚇到發抖，范瑞君則是大笑回答「一次就要讓她知道什麼是『社會』！」另外范瑞君也自曝演藝圈後台的勾心鬥角。

問及范瑞君有無遇過類似被前輩欺負一事，范瑞君自曝曾遇一位女前輩以「手指戳頭功」攻擊，讓她感到相當無奈，她敘述以前等戲時看書時，就被女前輩以揶揄口氣說「唉唷！學院派就是不一樣喔」隨後試戲時更加誇張，直接用手指戳頭，還戳了三次，下戲後便再說「我情緒一來就會來真的」，讓范瑞君大感無奈「試戲加上戲，總共被戳五次」，而范瑞君再表示這位女前輩目前還在線上。

曹雅雯、范瑞君，外鄉女女工派對粉絲見面會。（記者王文麟攝）

范瑞君客串《外鄉女》她開玩笑說還沒跟曹雅雯打招呼就要演非常機車的戲。曹雅雯則表示第一次演戲就是跟前輩范瑞君，讓她緊張到不行，只要跟她對戲就會發抖，讓范瑞君忍不住在片場跟曹雅雯說「可以不要再發抖了嗎？」但范瑞君被問要怎麼演出大牌藝人的氣勢，她豪氣表示「姊就是大牌，不用演」。

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