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蔡凡熙通靈通出光明路 肩上這個照一下

2017/05/05 17:17

蔡凡熙以Prada訂製後背包演繹時尚日常風格。（Prada提供）

〔記者方惠宗／台北報導〕新生代演員蔡凡熙在公視影集「通靈少女」表現亮眼，演藝事業看好，連義大利精品Prada都邀他助陣，讓全新推出的「My Character」訂製包款在他的日常生活中入鏡，引人欣賞這款誕生於1984年的經典尼龍「Tessuto」後背包如今所呈現的獨特面貌。

蔡凡熙肩上這款Prada My Character訂製後背包的標價是58,000元。（Prada提供）

Prada以降落傘材質打造的Tessuto包包誕生於1984年，因實用的機能性加上黑色略帶光澤的色調，以及低調卻具辨識度的小三角金屬牌Logo，顛覆當時所講究的奢華皮件，自此一炮而紅。現在，Prada為Tessuto系列引入My Character訂製服務，以最多2個字母的姓名英文縮寫，打造完美契合個人品味的專屬包款，人氣正夯的蔡凡熙搶先背上。

Prada My Character訂製服務可從26個經典Saffiano牛皮壓紋英文字母中任選其二，打造獨一無二的包款。（Prada提供）

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