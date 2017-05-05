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當張鈞甯碰上許瑋甯 兩個靈魂一樣心思

2017/05/05 17:11

張鈞甯（右）和許瑋甯彼此都認識，卻是第一次合作。（VOGUE雜誌提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「雙甯」法國巴黎合體，在拍攝現場的休息室裡，許瑋甯頂著滿頭夾子開心談笑，遇見行色匆匆的張鈞甯，兩人第一次合作，展現出截然不同的風格。

《Vogue》五月號封面人物張鈞甯、許瑋甯都是大忙人，這次她們在巴黎，不但要參加時尚秀、街拍，還要拍《Vogue》五月號封面，這個行程很硬。雖然認識彼此，但張鈞甯跟許瑋甯其實並不熟，突然間，許瑋甯用指頭用力按壓鎖骨附近，說這樣可以消除水腫，一旁的張鈞甯馬上湊過來，充滿興趣的說：「我也要，我也要學。」

許瑋甯這兩年心門漸漸打開，變得充滿正面力量。（VOGUE雜誌提供）

張鈞甯是一個有很多「儀式」的人，對她來說，出國行李箱一定要有洋芋片、每部戲殺青的時候會一個人到Bar裏來杯調酒…她說：「我喜歡在規律的情況下，做不規律的事。」

許瑋甯則是個破框、叛逆、不服輸的人，許瑋甯覺得：「不要放棄，是一個很棒的事情。」隨著時間，許瑋甯心房逐漸打開，現在她可以燦爛大笑，完全沒有偶像包袱。對許瑋甯來說，過去這兩年心好像蒙上一層灰，只要導演一喊卡，她就覺得靈魂被抽走，成了一個人偶。在某一天早上，許瑋甯突然醒了，她的眼前一面光亮，看事情也變得正面許多。

究竟休息室裡，許瑋甯那招「消水腫」的秘訣有沒有用？許瑋甯到張鈞甯身邊重重一按，瞬間只聽到張鈞甯超大聲哀號，許瑋甯俏皮說：「這動作最好是找人幫妳按，因為自己通常下不了手。」在大笑聲中，雙甯的兩個靈魂，逐漸合而為一。

張鈞甯每天早上都會磨咖啡豆，自己沖咖啡。（VOGUE雜誌提供）

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