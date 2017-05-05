餐廳宣傳「最強老爸」上門就免費吃 本尊真的來了

〔即時新聞／綜合報導〕好萊塢男星連恩尼遜（Liam Neeson）因為《即刻救援》系列電影被外界封為「地表最強老爸」，近來他正在加拿大拍攝新片，當地的一間餐廳在獲悉後，便打出「連恩尼遜來可以免費吃」的宣傳口號，沒想到連恩尼遜本人還真的上門光顧，且開頭的第一句就用低沉的嗓音問店員：「我的免費三明治在哪？」

外媒報導指出，一家位於加拿大溫哥華的三明治餐廳近日打出「連恩尼遜來可以免費吃」的宣傳口號，因為該店店員聽聞連恩尼遜近期正在當地拍攝新片《Hard Powder》，這群粉絲便想出這口號，希望能在打廣告之餘，也順便追星。

讓他們又驚又喜的是，在廣告貼出不久後，連恩尼遜本人還真的親自上門了，他一現身就用招牌的低沉嗓音問說：「我的免費三明治在哪？」讓當時在店內的工作人員驚喜的直呼「天啊這真的有用（Holy fxxk, it worked）」。雖然當天連恩尼遜還要趕行程，所以沒有在店內享用三明治，不過他也大方的與兩名店員合照，羨煞旁人。

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