孟耿如變正妹大學生 周湯豪吃醋保護欲暴發

孟耿如（右2）在《鐘樓愛人》中，與張捷約會被周湯豪撞見。（東森提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕孟耿如在台視、東森《鐘樓愛人》中，決心不再留戀周湯豪，她特意進行造型大變身，搖身一變成魅力十足的正妹大學生，孟耿如笑說：「平常我的打扮比較中性，所以穿的短裙的機會不多，劇中因扮演大學生突然要穿著短裙，瞬間讓我害羞，真的是造型大變身。」

周湯豪（左）與孟耿如演出《鐘樓愛人》。（東森提供）

黃薇渟劇中飾演家中嚴格管控的富家千金，在壓抑的狀況下而塑造出判若兩人的性格，白天在校園裡是人人稱羡的氣質女神，私底下的她卻和死黨藍雅芸偷偷組團玩起搖滾樂，她說：「這次在劇中能夠梳著一身油頭，以搖滾帥氣的造型出現真的過癮，也想起以前跳街舞的滿足感，有點壞壞惹人愛的感覺，而且劇中也讓我可以滿足自己愛唱歌的一面，讓我覺得演得很爽快。」藍雅芸則回應：「讀書時期雖然沒接觸過搖滾樂團，但我本身是國樂團出來的，對於這次劇中要成為搖滾樂團成員之一，算是一個很新鮮的嘗試。」

孟耿如在《鐘樓愛人》搖身一變成正妹大學生。（東森提供）

張捷飾演花心富二代，但孟耿如卻與他越走越近，讓周湯豪心生醋意，問起張捷與孟耿如的對戲感覺，他說：「雖然我們合拍過很多作品，但唯獨只有在這次的對手戲比較多，所以也讓我更加了解孟耿如不論是在表演上或是私底下最真實的一面，覺得很開心能夠有這次的合作經驗，讓我感受到不一樣的她。」

楊銘威在《鐘樓愛人》中，見到孟耿如一身短裙鼻血直流。（東森提供）