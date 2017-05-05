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（影音）看了起雞皮疙瘩！《通靈少女》MV曝光

2017/05/05 16:33

郭書瑤、蔡凡熙主演的《通靈少女》播出後大獲好評。（HBO Asia提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕HBO Asia、公視首度跨國合作的原創影集《通靈少女》上週已完結篇，在粉絲的千呼萬喚之下，官方也推出主題曲MV《無題日常》，除了呈現郭書瑤飾演的「小真」與每一位問事者的動人畫面外，她與阿樂的愛情刻畫更是讓人紅了眼眶，導演陳和榆表示：「看著MV與歌詞，加上木良真真的演唱，就連我也起了雞皮疙瘩。」

郭書瑤、蔡凡熙主演的《通靈少女》播出後大獲好評。（HBO Asia提供）

《無題日常》是由創作型樂團「木良真真」所演唱，主唱余佩真其實是公視學生劇展《神算》女主角，她表示這首歌就是在她看完《神算》劇本之後，備受感動所寫下，而創作來源就是來自《通靈少女》的女主角原型，也就是該劇文化顧問索非亞，主要是想藉由這首歌曲，鼓勵女主角小真將生命的沉重或是快樂悲傷，都視為生活的一部份。

郭書瑤主演的《通靈少女》將再度重播。（HBO Asia提供）

《通靈少女》播出至今熱潮不減，故事原型索非亞同樣大受歡迎，但已退休靈媒身分的她，其實現在除了在基金會擔任社工之外，也是台灣首位棒球女主審、國際裁判，就像一般上班族一樣必須固定上下班，討論度極高的她，也盼大家能讓她回到一般上班族身份，多留給她一些私人生活空間，對於接下來的規劃為何？她也表示希望能全心投入在自己分內的工作就好。

為回應觀眾的熱烈迴響， HBO頻道（65台）將從5月27日（六）與5月28日（日）上午10點50分起，分兩天馬拉松播出《通靈少女》共6集。HBO隨選視訊服務（HBO ON DEMAND）也將於近日安排播出，影集可隨時觀賞，1到6集一次看完。

MV： HBO Asia提供

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