插管之爭》瓊瑤模擬民調 靠9成網友打臉平家子女

瓊瑤、平鑫濤，夫婦合照。（資料照，記者魏嘉志攝）

〔記者吳志偉／台北報導〕作家瓊瑤與平家子女的「胃管之爭」又有了新進展！雖然本月2日瓊瑤發長文宣布把丈夫交給平家子女，表示也不再回應對方，但她似乎仍未釋懷，今天（5/5）她針對「病人自主權利法」和「安樂死」，在臉書發起模擬民調反擊平家。



瓊瑤近日淚訴老公平鑫濤失智、中風住院，又因是否該插鼻胃管，與平家子女決裂，雙方互翻舊帳，把家庭恩怨全搬出檯面。瓊瑤今天在臉書感嘆：「一根鼻胃管，牽動多少世間情。」坦言原想為靠醫療器材加工活著的老人呼籲自主權，卻因一根鼻胃管引起軒然大波，稱自己「被這條管子打得遍體鱗傷」。隨後表示希望在臉書上舉行模擬民調，詢問網友意見，甚至提到2015年12月18日立法通過，由立委楊玉欣任內推動的《病人自主權利法》，預計3年後就要公布實施，這是病人的權利，希望大眾多多了解這項法規。



她以「若是未來高齡，失智、失能，只能臥床靠鼻胃管維生，自己願不願意插鼻胃管？」為假設詢問網友，願意插管者請按讚、不願意者則按哭臉表情，在投票後約1小時就有約600名網友參加投票，其中約9成都投「不同意」，留言表示「寧願餓死，也不要長時間的苟延殘喘」、「不能做身為平凡人的我，那個我，已經不是我，不要強留。」靠著群眾網友的力量來狠狠打臉平家子女。