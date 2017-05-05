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小潘潘國寶級容顏 凍齡18年讓網友驚呆了

2017/05/05 15:45

潘妮洛普克魯茲推出新作《天后開麥拉》（右圖），網友驚嘆和18年前容顏（左圖）根本凍齡。（威視提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕坎城影后「小潘潘」潘妮洛普克魯茲多年來保養得宜，曾被選為全世界最性感女人。最近她三度和金獎導演費南多楚巴合作，打造西班牙影史最華麗喜劇《天后開麥拉》，展現十足默契！在《天》片中美艷無敵的她，也被網友發現和18首度與費南多合作的《夢中的女孩》清純模樣根本一模一樣，徹底凍結了時光。

潘妮洛普克魯茲18年前與金獎導演費南多楚巴合作《夢中的女孩》，樣貌與現在相去不遠。（威視提供）

西班牙影后小潘潘也不光演技好，就連身材與外貌都是堪稱國寶級，今年43歲的她顏值如25歲少女，女人味依舊傾倒眾生，包括阿湯哥、馬修麥康納都曾敗倒在她的石榴裙下！三度合作小潘潘，導演也大讚她「非常地渾然天成，這個角色的服裝好像都是為了她製作！」更說導戲時都只跟她說「再多一點瑪卡蕾娜」，她就立刻知道導演想要的演出。坎城影后與金獎導演的黃金組合三度合作，會擦出甚麼火花讓人引頸期盼。

潘妮洛普克魯茲與金獎導演費南多楚巴再度合作《天后開麥拉》，網友驚嘆凍齡18年。（威視提供）

小潘潘在片中飾演一位舉世聞名的好萊塢巨星「瑪卡蕾娜」，回到家鄉西班牙拍電影時，意外碰上一連串的驚險奇遇記，讓她只好邊拍邊揪共戲好友，一同出任務救出她的舊情人。《天后開麥拉》將於6月16日全台上映。

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