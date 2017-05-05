艾蓮擔任《實習醫生》女主13年 整形醫師嚴審後表示.......

《實習醫生》女主角艾蓮朋佩歐駐顏有術。（Star World提供）

〔記者莊沛儀／綜合報導〕47歲女星艾蓮朋佩歐雖在影集《實習醫生》擔任女主角梅若迪斯葛蕾13年之久，且在現實生活中還已是3個孩子的媽，不過歲月卻沒在她身上留下太多痕跡，連整形醫師也覺得不可思議，親自證實：「看不出有打肉毒桿菌的痕跡。」此外，最新一季中，艾蓮竟跨足身兼導演，讓人期待。

日前有外媒拿艾蓮從第一季至今的外觀變化，還請來2位專業整形外科醫生來評論是否有整形之虞，經過一番「嚴審」後，2名醫生都一致認同沒整形、打肉毒，還稱讚經過這麼多年，艾蓮眼皮很自然，頸部及下巴線條則平順緊緻，真的駐顏有術。

《實習醫生》女主角艾蓮朋佩歐在全新一季，首次擔任導演。（Star World提供）

另外，起初艾蓮其實不願接下導演一職，因身兼演員和母親，已讓她分身乏術，但因拍攝環境友善，能帶孩子到片場，才點頭答應；雖然指導演員情緒對艾蓮不成問題，但在技術方面，她坦言「很緊張」，幸好有製作人黛比艾倫在旁支持協助，讓她得以順利完成第一份導演工作。《實習醫生》第13季將在周日晚上10點於Star World全台首播。