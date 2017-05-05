限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

艾蓮擔任《實習醫生》女主13年 整形醫師嚴審後表示.......

2017/05/05 15:40

《實習醫生》女主角艾蓮朋佩歐駐顏有術。（Star World提供）

〔記者莊沛儀／綜合報導〕47歲女星艾蓮朋佩歐雖在影集《實習醫生》擔任女主角梅若迪斯葛蕾13年之久，且在現實生活中還已是3個孩子的媽，不過歲月卻沒在她身上留下太多痕跡，連整形醫師也覺得不可思議，親自證實：「看不出有打肉毒桿菌的痕跡。」此外，最新一季中，艾蓮竟跨足身兼導演，讓人期待。

日前有外媒拿艾蓮從第一季至今的外觀變化，還請來2位專業整形外科醫生來評論是否有整形之虞，經過一番「嚴審」後，2名醫生都一致認同沒整形、打肉毒，還稱讚經過這麼多年，艾蓮眼皮很自然，頸部及下巴線條則平順緊緻，真的駐顏有術。

《實習醫生》女主角艾蓮朋佩歐在全新一季，首次擔任導演。（Star World提供）

另外，起初艾蓮其實不願接下導演一職，因身兼演員和母親，已讓她分身乏術，但因拍攝環境友善，能帶孩子到片場，才點頭答應；雖然指導演員情緒對艾蓮不成問題，但在技術方面，她坦言「很緊張」，幸好有製作人黛比艾倫在旁支持協助，讓她得以順利完成第一份導演工作。《實習醫生》第13季將在周日晚上10點於Star World全台首播。

推薦新聞
「光我助理就打趴她」 江柏樂討戰嗆索非亞胡扯 「光我助理就打趴她」 江柏樂討戰嗆索非亞胡扯
2017/05/05 08:05
中國喪屍片完全抄襲《屍速列車》 鄉民喊丟人 中國喪屍片完全抄襲《屍速列車》 鄉民喊丟人
2017/05/05 10:44
告白周慧敏被指出櫃？張敏再PO文「我又在想你」 告白周慧敏被指出櫃？張敏再PO文「我又在想你」
2017/05/05 08:01
小S直播爆房事：最近做愛次數很頻繁 小S直播爆房事：最近做愛次數很頻繁
2017/05/05 08:44
節目上爆氣！ 劉寶傑：小孩上過陳星的課... 節目上爆氣！ 劉寶傑：小孩上過陳星的課...
2017/05/05 10:06
胖妹參加校花比賽 自我介紹4個字逆襲爆乳正妹奪冠 胖妹參加校花比賽 自我介紹4個字逆襲爆乳正妹奪冠
2017/05/05 08:42
小禎驚爆想跳樓 胡瓜不捨：過幾天就是母親節.... 小禎驚爆想跳樓 胡瓜不捨：過幾天就是母親節....
2017/05/05 14:07
隋棠PO照tag「瓊瑤」 自嘲洩漏秘密 隋棠PO照tag「瓊瑤」 自嘲洩漏秘密
2017/05/05 07:51
劉樂妍自稱不是台灣人 網友集體狂酸 劉樂妍自稱不是台灣人 網友集體狂酸
2017/05/05 12:13
還是愛台灣 張清芳再為他開唱 還是愛台灣 張清芳再為他開唱
2017/05/05 09:02
江柏樂批索非亞 鳥掛師參戰圍剿 江柏樂批索非亞 鳥掛師參戰圍剿
2017/05/05 13:10
（獨家）豬哥亮話匣子大開精神佳 駁昏睡惡化傳言 （獨家）豬哥亮話匣子大開精神佳 駁昏睡惡化傳言
2017/05/05 14:32
背夫偷吃無悔意 女星被譙翻PO文求饒 背夫偷吃無悔意 女星被譙翻PO文求饒
2017/05/05 13:58
《初戀那件小事》女主角 薄紗寫真甩車震陰霾 《初戀那件小事》女主角 薄紗寫真甩車震陰霾
2017/05/05 12:08
（專訪）張睿家奪金馬陷低潮 暴肥被誤當新人 （專訪）張睿家奪金馬陷低潮 暴肥被誤當新人
2017/05/05 07:31
台日美女家族故事登銀幕 賴清德讚「拍出台南人情溫度」 台日美女家族故事登銀幕 賴清德讚「拍出台南人情溫度」
2017/05/05 08:32
天王嫂半夜做這個 方媛被讚好賢慧 天王嫂半夜做這個 方媛被讚好賢慧
2017/05/05 08:29
天海翼PK酒店妹 顧客爽翻此生無憾 天海翼PK酒店妹 顧客爽翻此生無憾
2017/05/05 10:30
（專訪）不忍「他」被病磨 張睿家同意安樂死紅眼眶 （專訪）不忍「他」被病磨 張睿家同意安樂死紅眼眶
2017/05/05 07:43
SOD一姊過勞 操壞身體腎炎住院 SOD一姊過勞 操壞身體腎炎住院
2017/05/05 14:09
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.