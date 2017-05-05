心疼「台南女兒」林奕含遭遇 賴清德發文引論戰

台南市長賴清德（右二）昨晚參加電影《媽媽，晚餐吃什麼？》特映會。（車庫娛樂提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美女作家林奕含日前驚傳多年前曾遭補習班名師誘姦，導致她近年憂鬱症纏身，於上月27日在家自殺身亡，引發社會輿論關切，昨下午台南市長賴清德在臉書哀悼，心疼「台南女兒」林奕含芳華早逝，強調社會局第一時間即與家屬聯繫，並成立專案小組釐清真相。

昨晚賴清德出席台日合作電影《媽媽，晚餐吃什麼？》特映會，盛讚該片「拍出了台南特有的人情溫度！」但慢半拍處理林奕含事件，也讓他的臉書因此遭網友灌爆，批他「頭七都過了才開始查！」質疑台南市市政府社會局的處理態度荒腔走板。

但也有網友發聲力挺，支持補習業實施實名制跟通報系統，建立完整的查詢系統杜絕狼師，為學子的求學環境進行嚴格安全把關，以防相同的憾事再度發生，留言替賴清德加油，希望他以台南市大家長的身分盡快揪出狼師，避免下一個受害者出現。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。☆



賴清德臉書全文：

才女作家林奕含上週自殺身亡，引發社會廣泛關注，大家都難過不捨，甚至憤怒不已。

林奕含是台南的女兒，對台南來說，更是沉痛。在知道這件消息後，社會局第一時間與家屬聯繫，希望提供必要的協助與關懷；警察局也成立專案小組，由刑大主導追查，婦幼隊、科偵隊等專業警力從旁協助，希望能釐清還原相關狀況。

此外，教育局也主動為學生的安全嚴格把關，加強平日補習班的稽查，對於教師身分進行核對，並呼籲業者善盡性平案通報責任，如此才能有效杜絕狼師。教育局已建議中央將不適任教師資訊管理平台之通報對象，納入補教業者教師，並透過修法，讓補教老師採取實名制，建立杜絕狼師的相關機制。

在黑暗的時刻，總是能看到人性的光輝，這幾天，整個台灣幾乎都為了林奕含而難過傷心，這樣的疼心，是台灣人最善良的天性。深切期盼大家可以共同努力，讓台灣社會不再有下一個房思琪。