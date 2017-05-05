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全年零休假毀容臉流膿 E奶甜心心裡苦

2017/05/05 15:30

林明禎擁有E奶S腰的好身材。（種子提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕26歲大馬甜心歌手林明禎在舞台上總是一副甜美模樣，而且掛著天真無邪的笑容，其實她從小就嘗盡人間冷暖。

根據《蘋果日報》報導，林明楨9歲就跟母親分離，寄宿在親戚家，住的地方更是簡陋的鄉間茅草屋，他形容：「就像非法外勞著的簡陋」，周圍還爬滿壁虎、蟲類，睡到半夜還可能有蛇入侵。不僅居住還勁差，還有人對她冷嘲熱諷是「沒有父母的小孩」，讓林明禎曾灰心以為「世界就是這樣」。

林明禎走過人生甘苦，來台發展一年半已小有成績。（資料照，記者胡舜翔攝）

為了讓家人過好日子，擺脫「沒有教養」、「沒有父母的小孩」這些流言蜚語，林明禎全年無休拚命工作，導致內分泌失調、腸胃炎、臉爛流膿，臉上就像有千萬隻螞蟻叮咬，痛到沒辦法睡覺，還頻繁進出醫院。

因為媽媽愛唱歌會把歌聲及想說的話錄音，林明禎小時候常聽著媽媽的歌聲，對著收音機傾訴：「媽媽我很想妳」。從14歲開始打工的林明禎，回想這幾年為了賺錢，讓身體變差，也忽略的家人，現在她開始放慢腳步，來台發展1年半，她不但在IG分享做菜照片，還相繼推出《冒險愉快》、《#Me》EP，希望有一天能返回馬來西亞，當個專業廚師。

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