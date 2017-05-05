第一次霸凌就上手 九把刀調教蔡凡熙逼他露出…

蔡凡熙在《報告老師！怪怪怪怪物！》飾演超狂高中生，揍人揍到手「不舉」。（群星瑞智提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由九把刀構思8年、首度挑戰非小說改編的新片《報告老師！怪怪怪怪物！》，今釋出首支花絮「九把刀94狂選角篇」，揭露當紅小鮮肉「阿樂學長」蔡凡熙的出道過程；蔡凡熙當初從千人的海選中脫穎而出，九把刀笑說：「他媽把他生的滿帥的，所以踏出成功的第一步。」

近日在影集《通靈少女》中表現亮眼的蔡凡熙，人氣爆漲、詢問度居高不下；這次在《報》片飾演反差超大、與自身個性截然不同的角色－段人豪，耍屁、耍狠、耍廢，在班上帶風向、霸凌別人等，不曉得殘酷為何物的「史上最狂高中生」。

蔡凡熙在《報告老師！怪怪怪怪物！》中，飾演與自己性格差異極大的霸凌者。（群星瑞智提供）

蔡凡熙坦言，第一次演戲在現場常常覺得緊張，一直跑廁所，怕自己做得不夠好，其中一場在班上的戲，他像發了瘋一樣，手拿木條，不分青紅皂白把其中一個學生狠狠痛毆在地。他事前也在網路上找了很多影片來揣摩，細細觀察對方的表情。

九把刀更親自示範指導，「我希望他看起來非常邪惡、非常壞，所以要他笑得非常開心、露出兩排牙齒給我！」該場戲不同鏡位總共拍了10幾次，讓蔡凡熙拍完直呼右手酸到不舉，「超想狂吃，但是因為在減肥只能吃水煮餐，看別人吃便當只能一直吞口水，覺得我才是被大家霸凌了！」

該片日前前往香港電影節閉幕片、義大利遠東影展等好評口碑爆棚，外媒《好萊塢報導者》更盛讚「卡司顏質高，電影視覺強烈，故事暗潮洶湧！」《報告老師！怪怪怪怪物！》將於7月28日在台上映。

導演九把刀（左起）、蔡凡熙、劉奕兒、鄧育凱前進淡江大學，舉行電影講座。（群星瑞智提供）