美國饒舌歌手特拉維斯史科特。(翻攝《gothamist》)

〔記者莊沛儀/綜合報導〕美國饒舌歌手特拉維斯史科特4月30日在紐約開唱時,竟鼓勵粉絲從高處往下跳,其中一名粉絲從3樓高的地方一躍而下,直接撞地,背部、雙腿嚴重骨折。

據報導,當現場氣氛越來越嗨時,特拉維斯注意到2樓有粉絲吊在欄杆外,但他沒制止,反而說:「你跳下來吧,底下的人群會接住你的,不要害怕。」在第一位粉絲安全「降落」後,馬上有許多人跟著效仿。

但並非人人都幸運被接住,一名少年直接從3樓跳下,由於距離太高,不幸摔斷了腿;據粉絲拍的影片,少年沒被送醫,還被特拉維斯請上舞台,並贈與一枚鑽石戒指。

相關影片(影片來源推特,如遭移除敬請見諒):

There were people jumping from the balcony onto the floor at Travis Scott's show. #BirdsEyeViewTour @trvisXX pic.twitter.com/rWdafpKUsI