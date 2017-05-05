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童顏猛男最帥數學老師 賣臉雅男士

2017/05/05 12:50

Pietro Boselli經常在社群網站大秀身材。（翻攝ietro Boselli IG）

〔記者邱巧貞／台北報導〕男士肌膚保養品牌Lab Series雅男士實驗室系列，由雅詩蘭黛集團於1987年創立，至今已超過25年的時間，運用現代科技、先進成分與最新男性生理學和生活習慣需求的研究，研發專為男性保養需求所設計的產品。

因應新生代男士的形象與特色，雅男士找來的形象代言人不再走都會雅痞的菁英路線，而找來更貼近現實生活中的男性，角色多元，但不變的共同特點就是帥氣十足。LAB SERIES 雅男士鈦金抗皺系列找來Pietro Boselli，他不僅是位帥氣的模特兒，現實生活中更是拿到工程學博士學位的數學老師，不僅有著俊俏的臉蛋，在他的instagram上可以看到他大秀精壯結石身材，堪稱是最迷人的數學老師。

LAB SERIES 雅男士鈦金抗皺系列找來Pietro Boselli作為代言人，他不僅是位帥氣的模特兒，現實生活中更是拿到工程學博士的高材生。（雅男士提供）

雅男士今年針對年輕族群推出兩款超輕量的革命性產品 ─ 「PRO LS全效潔面膠」和「PRO LS全效保濕膠」，專為喜愛戶外運動、追求清爽感受的男性提供簡單、快速有效的保養組合，相當適合初次接觸保養品的男性。隨著這系列的推出，雅男士找來專業都會衝浪手Luke Davis作為這次上市的代言人，Luke 不僅身兼模特兒，在網路上更以衝浪手身分迅速累積人氣，他擁抱生命的態度，成為許多年輕人追逐的新偶像。

雅男士PRO LS全效凝膠系列由人氣衝浪手Luke Davis作為代言人。（雅男士提供）雅男士PRO LS全效潔面膠150ml / 600元，PRO LS全效保濕膠75ml/1,250元。（雅男士提供）

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