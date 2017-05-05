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劉樂妍自稱不是台灣人 網友集體狂酸

2017/05/05 12:13

劉樂妍臉書狂發言：請叫我台北市人。（翻攝自劉樂妍臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「遼寧艦女神」劉樂妍近年轉往中國發展演藝事業，經常在社群網路平台狂發表政治言論，多次與網友引戰，這次她更大發謬論說：「原來我不是台灣人。」

劉樂妍在臉書上說：「我是台北人。」原因是，台北市是直轄市，所以台北市不屬於台灣省，台灣省的省會在南投。劉樂妍覺得在她的觀念裡台灣是一省，而經過多年教育洗腦，民進黨也直忽悠民眾：台灣的首都是台北，她現在「終於發現」：台北市從來就不是首都，台灣從來就不是一個國家。

最後她更直言：「台灣從來都只是中國的一個省，台灣省政府在南投，我是台北市人，我不是台灣省人。」她還大剌剌說：「以後不要叫我台灣人，我不承認。按『憲法』規定，我是『台北市人』。」

網友紛紛在底下留言勸她：「願意放棄台灣身分證，相信妳一定可以在大陸全區瞬間爆紅，應該不會只是嘴巴支持大陸而拒絕吧。」、「她有資格拿大陸身份證？？？哈哈！今天最好笑！」還有言語激烈的網友覺得：「她不只有嘴巴還跟導演（大陸）淺（潛）規則鬧新聞，怎麼會只有嘴巴，應該還有大XX。」、「劉大嬸（應該有很多人覺得你大餅臉，酷似50歲的張雅琴主播吧），好可憐！你在台灣沒魅力、沒競爭力，賺不到錢。」

也有幽默網友反問劉樂妍：「不管妳是哪裡人，你知道習近平禁facebook嗎？」、「你（妳）好煩喔…一直在那邊拿國籍問題刷存在感，是人家說的XX變不出新把戲，所以才拿同一件事一直刷存在感？」

劉樂妍在臉書大發謬論說原來自己不是台灣人。（翻攝自劉樂妍臉書）

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