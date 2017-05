《神力女超人》台灣搶先映 蓋兒號召做愛心

蓋兒加朵昨在IG上傳照片,呼籲粉絲做愛心,還有機會到紐約和她一起參加首映。(翻攝IG)

〔記者許世穎/綜合報導〕DC超級英雄大片《神力女超人》,昨宣布將提前於本月30日於台灣搶先全球上映。3月剛二度當媽的女主角蓋兒加朵,休息不到兩個月就要開始宣傳電影,昨天更在IG上傳照片,呼籲粉絲做愛心,還可以到紐約和她一起參加首映。

蓋兒加朵昨在IG上傳的照片中,拿著「YOU + ME BE MY WONDER WOMAN VIP!」(你+我 當我的神力女超人VIP!)的手牌,呼籲粉絲參加美國著名募款平台Omaze的慈善活動,款項將會用來幫助有需要的學校,參加者有機會參加《神力女超人》的紐約首映,在紅地毯上和她合照,還可以參加VIP會後派對。

除了蓋兒,先前屬於漫威的「鋼鐵人」小勞勃道尼也為同一個平台,呼籲粉絲捐款,參加者有機會去參觀《復仇者聯盟3:無限之戰》片場,顯然超級英雄在做愛心時,真的無陣營之分。

《神力女超人》在台上映日提前。(華納提供)