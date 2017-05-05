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簡嫚書這招搞定日本郎 粉絲跨海求交往

2017/05/05 11:15

簡嫚書（右）在《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》和中野裕太（左）配對，笑容深得日本男粉的心。（得藝文創提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕簡嫚書在台日合作電影《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》，飾演鬼靈精怪的台灣女孩，與中野裕太飾演的日本男主角跨海結姻緣。電影1日在日本舉行首映，觀眾反應相當熱烈，除了對兩人的清新組合讚不絕口，簡嫚書的「無敵笑容」更吸引不少日本郎，甚至留言「求交往」！

《雖》片起源於臉書粉絲團「雖然媽媽說我不可以嫁去日本」，由勇敢追愛的台灣女孩林薏涵創立，她樂觀積極、幽默風趣地分享異國戀日常，廣受34萬粉絲熱愛。之後林薏涵和茂木桑結婚並產下一女，人氣扶搖直上的茂木夫妻將戀愛點滴集結出書，又被電影導演相中翻拍成電影躍上大螢幕。

電影除了將九份老街、福隆海邊等台灣美景盡收眼底，簡嫚書的無敵笑容更是電到日本男粉，不少網友紛紛留言「超想跟這樣的女生約會」，還有人誇她「可愛到令人想犯罪」，成了片中另類的「台灣之美」。《雖》片將於6月16日在台上映。

簡嫚書（前）在《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》中，帶著中野裕太（後）夜遊台北。（得藝文創提供）

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