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男友公司斷結婚夢 女星失魂落魄無心上工

2017/05/05 11:20

吉高由里子（右圖）被爆因與「關8」成員大倉忠義（左圖）戀情遭阻，情緒再度陷入低潮。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕28歲的日本女星吉高由里子去年7月被爆與傑尼斯夯團「關8」31歲成員大倉忠義拍拖ing，甚至已進展到甜蜜半同居，據傳她有意引退結婚當人妻，沒想到卻爆出遭男方公司棒打鴛鴦，讓由里子深受打擊，情緒再度陷入低潮，近來更無心上工，就連經紀公司都拿她沒輒。

由里子前年初與樂團「RADWIMPS」主唱野田洋次郎戀情破局，去年6月底多次被拍到搭小黃前往大倉忠義住處秘密約會，10月更被拍到一起從峇里島旅行歸國，被媒體捕捉到親暱現身東京成田機場的畫面，也被指為是結婚前奏。

吉高由里子（右）與大倉忠義去年10月被拍到從峇里島旅行回國，雙雙親暱現身機場。（翻攝自網路）

根據《日刊cyzo》網站報導，由里子和野田洋次郎分手後一度無心事業，加上長期合作的女經紀人求去，讓她無論公私都深受打擊，除了消極不上工，更辭演許多主動找上門的戲約，讓東家傷透腦筋，直到她和大倉交往，才終於讓她走出低潮期。報導指出，大倉所屬的傑尼斯高層得知兩人在一起後，擔心戀情帶衰人氣，要求大倉切割由里子以保事業，而吉高在新劇《東京妄想女子》收視不盡理想，新戀情又可能再度告吹的雙重打擊下，再度變得悶悶不樂，讓經紀公司可說是一個頭兩個大。

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