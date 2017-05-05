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不忍心看超渡 索非亞心疼「鬼其實很笨」

2017/05/05 11:52

由郭書瑤主演的《通靈少女》現已下檔，但話題度依舊未減。（HBO Asia提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕由公視與HBO Asia合作的影集《通靈少女》，將台灣在地文化搬上螢幕，一播出便引發熱烈迴響，廣受好評。儘管已下檔，但討論度依舊居高不下，劇中原型人物索非亞，近來更是受到關注，15歲就成為仙姑的她，雖然現已結束通靈生涯，但當靈媒多年來她感觸良多，她也透露鬼其實都很笨，「鬼都很笨，而且就跟流浪狗一樣。每次看超渡，其實我都很不忍心。」

索非亞曾是職業靈媒，是《通靈少女》劇中主角的原型人物。（資料照，記者陳逸寬攝）

《壹週刊》報導，據索非亞的分析，她認為鬼是一種超自然的存在，她形容：「祂們有正常的顏色，但看起來就跟玻璃一樣，是半透明的。」稱鬼吃的是香灰與食物的香氣，尤其偏愛金紙燒出來的灰，更喜歡待在人類的周圍，「很多宮廟裡面的神，都只是在修練的靈體，或只是想要吃東西的鬼」，她也說道，看過很多宮廟進行超渡儀式，「常常不是把鬼集中在廟裡，擠得整間都是，就是整群被帶到荒郊野外給丟掉，讓他們自生自滅」，過程讓她於心不忍，「鬼都很笨，而且就跟流浪狗一樣。每次看超渡，其實我都很不忍心。」

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