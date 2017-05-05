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中國喪屍片完全抄襲《屍速列車》 鄉民喊丟人

2017/05/05 10:44

由孔劉主演的《屍速列車》，去年創造東洋電影在台灣的票房紀錄。（車庫娛樂提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕由南韓男星孔劉主演的電影《屍速列車》，在台灣上映3天票房就飆破億元大關，打趴同檔期國片與好萊塢電影，創造驚人的票房奇蹟，該片在中國同樣深受歡迎，近期就傳出一名中國導演將打造喪屍片，不過，從片名到曝光的劇照、劇情，都被網友直批抄襲抄很大，該片改名為《深山行》，也被封為「山寨版」《屍速列車》。

中國「山寨版」《屍速列車》，片名改為《深山行》（右），被指抄襲超很大。（翻攝自陸網）

《屍速列車》原韓文片名為《釜山行》，中國新生代導演劉執東將片名改為《深山行》，據中國媒體報導，該片由劉執東自導自演，他在片中飾演男主角，劇情描述與女兒佳佳，在前往母親住處為其慶生途中，與水利資源勘察小隊於旺山遇到喪屍襲擊。片中主要刻畫愛情、友情在人性上的衝突。據悉，《深山行》近日於蘇州開拍，消息一出也引發爭議，連中國鄉民都直呼看不下去，表示「傳到南朝鮮很丟人的」、「（抄襲）有點底線不行嗎？」在網上掀起討論。

《深山行》由中國新生代導演劉執東自導自演，據傳已在蘇州開拍。（翻攝自微博）

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