54歲男星吃得開 自爆女粉絲約炮

港星張兆輝在港劇《全職沒女》飾演高富帥。（翻攝微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕54歲港星張兆輝最近在港劇《全職沒女》飾演高富帥，讓他的「不老型男」形象吸引更多粉絲，他自爆有女粉絲在微博私訊他，稱想和他上床，直言「戀上你的床」，相當大膽。不過面對粉絲熱情，他笑說不會剝奪她們的幻想權利，但自己已找到世上最正的女人，也就是他的太太「輝嫂」，嘴巴相當甜。

張兆輝對於「約炮」訊息，直說看完就笑一笑，「以前那些女影迷會讚我有型，現在竟然說要和偶像上床！不過讓人幻想一下也是可以的，我不介意！」至於擔不擔心女粉絲說得出真的做得到，他說不擔心，平時在中國工作，收工就回酒店，不去應酬，「加上近期太太都會陪我去，所以不擔心有女影迷會找到房間來！」

問到太太是否因為擔心他定力不夠，所以緊迫盯人，張兆輝笑說：「有什麼好怕的呀！中國大把帥哥，那些女影迷見到其他小鮮肉就移情別戀！」他自認很有定力，更嘴甜讚老婆：「我相信沒有一個女人正過我老婆呀！而且這幾個月我都在香港，太太更加不用怕，再過幾個月，那些影迷就會對我淡了！」

港星張兆輝最近演出港劇《全職沒女》，受封「不老型男」，女粉絲增加不少。（翻攝微博）

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