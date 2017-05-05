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告白周慧敏被指出櫃？張敏再PO文「我又在想你」

2017/05/05 08:01

張敏（右）昨晚在微博放上周慧敏（左）和自己照片，並附上情詩引起關注。（翻攝張敏微博，合成圖）

〔娛樂頻道／綜合報導〕49歲的港星張敏，前晚突然在微博PO出自己與周慧敏的照片，並深情寫著：「這一世，你安守著我，無約無期，看繁花棲滿枝，聽風推浪，只許一肩」，「若可，請許我守住輪迴與你同在」，引發網友騷動，「張敏出櫃」的傳言也立刻在網路瘋傳。她昨接受港媒訪問時反應相當大，直說：「搞什麼鬼！」

被指貼情詩向周慧敏示愛，張敏昨接受港媒訪問時表示：「嘩！這麼大誤會真的是相當大條，搞什麼鬼啊！你們有沒有看懂這首詩詞感覺，我想表達友情嘛！我年輕時已經和她（周慧敏）是好朋友，現在還是，所以一時抒發下！」

而她前天在微博PO完疑似出櫃的情詩後，稍晚也放上周慧敏與倪震合照，更留言「慧敏，我的好姐妹，這個夜，我又在想你，想起你我幾十年的友情以及那些風雨中一起走過的時光」，更說「在此請允許我將這首小詩送給你，祝福我的姐妹婚姻美滿，也願我們的友誼無約無期，共勉此生。」似乎是證明兩人純友誼。

張敏當晚也PO出周慧敏（左）和倪震（右）合照，似乎想強調兩人純友誼。（翻攝張敏微博）

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