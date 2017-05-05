（專訪）張睿家奪金馬陷低潮 暴肥被誤當新人

張睿家曾以青澀質樸的演技奪得金馬，但卻一度陷入低潮期。（記者胡舜翔攝）

〔記者吳琬婷／專訪〕張睿家在21歲時因演出電影《盛夏光年》走紅，片中他與張孝全演出青澀的男男愛戀，至今仍是觀眾津津樂道的經典畫面，當年他靠著青春質樸的演技，一舉奪下金馬最佳新人，前景備受看好，沒想到他卻自此與金馬絕緣。

張睿家坦言，「以前演戲對我來說，就是在學習，我把它當成一份工作，而不是事業。」能夠演出《盛夏光年》，他說「真的很幸運」，透露當年拍片時，其實沒有太多想法，都是跟著導演的指示，所有演出都是很直接和青澀的，但也剛好符合劇中角色的形象，讓人留下深刻印象。

張睿家曾以青澀質樸的演技奪得金馬，但卻一度陷入低潮期。（記者胡舜翔攝）

拿到金馬最佳新人獎，張睿家雖很驚喜，但他當時自認還年輕、時間還很多，對演戲並沒有太大企圖心，有工作來就接，沒有也不強求，如此安逸度日的結果，讓他在25歲時暴肥走樣，甚至還因此被誤認為是新人，讓他深受打擊。

當頭棒喝的一擊，讓張睿家下定決心重振自我，開始積極健身、上演戲課充實自己，也才發現自己對演員工作的熱愛。張睿家感性表示：「很感謝有這段低潮期，讓我有了沉澱、思考的時間。現在就是努力做好表演這件事，我想證明我可以演戲、可以演不同角色，希望觀眾在看片時，看到的是劇中人物，而不是張睿家。」