（專訪）不忍「他」被病磨 張睿家同意安樂死紅眼眶

張睿家談起愛犬驟逝的往事，仍充滿遺憾與不捨。（記者胡舜翔攝）

〔記者吳琬婷／專訪〕張睿家在新片《最完美的女孩》中，因面臨交往的女友們相繼遇害，角色有著如影隨形的陰鬱，而在現實生活中，他也曾因為愛犬驟逝，至今仍無法忘卻失去的痛楚。

張睿家回憶起10年前的往事，仍忍不住紅了眼眶、直說「真的很痛」。當時正值炎夏，他赴東京宣傳電影《盛夏光年》，卻接到家裡傳來的噩耗，得知愛犬在戶外奔跑太久中暑，引發器官熱衰竭，命在旦夕，那時醫生透過電話告訴張睿家：「即使救回來，他也會活得很辛苦。」在百般掙扎之下，張睿家最後忍痛同意讓愛犬接受安樂死。

張睿家談起愛犬驟逝的往事，仍充滿遺憾與不捨。（記者胡舜翔攝）

據家人轉述，當時除了張睿家之外的所有人都趕去動物醫院，狗狗還很勉強地站起來，走到家人身旁，用頭去撞他們的膝蓋、討安慰，而直到接受安樂死的最後一刻，狗狗還一直看著診所的門，似乎在等張睿家回來，但他人在國外、趕不回台灣，沒能親自陪愛犬走最後一程，成為心中永遠的遺憾。

「在他小的時候，都是我幫他洗澡、梳毛，我照顧的很用心，沒想到就突然走了。」張睿家言談間充滿不捨，也因為離別的痛刻苦銘心，他之後再也沒養過狗了，另一方面，也是怕沒時間陪伴，所以他現在改養起自主性較高的貓和陸龜，作為生活的小夥伴。

張睿家談起愛犬驟逝的往事，仍充滿遺憾與不捨。（記者胡舜翔攝）