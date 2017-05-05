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胖妹參加校花比賽 自我介紹4個字逆襲爆乳正妹奪冠

2017/05/05 08:42

啊古烏子（左）參加校花比賽，自信美獲網友青睞，打敗比基尼正妹歡子奪冠。（合成照，翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國某公司舉辦「校花大賽」，不少校園正妹紛紛在活動網頁上傳性感美照吸睛，但其中1名較豐腴的參賽者「啊古烏子」，反倒以一張嘴巴咬著薯條，戴眼鏡傲視的自拍照獲得網友注目，最後以31萬的高票擊敗第2名的比基尼正妹歡子奪冠。

根據《新浪娛樂》報導，其實啊古烏子原先根本就沒參加比賽，遭人冒名盜圖以「ㄚ蛋」的名義參賽，並在個人介紹寫著「相信自己」。主辦單位發現後隨即取消她的參賽資格，沒想到卻引起大批網友暴動，主辦單位這才積極想辦法聯絡本人，拜託啊古烏子參賽，雖然啊古烏子的票數得從零計算，但票數在短短一天內就飆到31萬，狠甩以10萬票位居第2名的性感辣妹歡子。

啊古烏子遭人冒名盜圖參加校花比賽，最後以31萬的票數狠甩10萬票的比基尼辣妹歡子。（翻攝自網路）

啊古烏子獲得校花冠軍後也現身頒獎典禮領獎，並在微博曬開心拿著比賽冠軍獎品iPhone7的自拍照，留言：「手機拿到了，謝謝大家給我的支持和投票 」​​​​。而她在微博的自介則為「我是個活潑可愛的胖子」，自信美狠壓其他正妹，讓網友紛紛大讚許多網友大讚：「誰說校花一定要是瘦巴巴的女生」、「楊貴妃再世！」、「果然沒有白支持你」、「你比第二那個露溝的有氣質多了」。

啊古烏子在微博曬拿著比賽冠軍獎品iPhone7的自拍照，開心感謝網友支持。（翻攝自微博）

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