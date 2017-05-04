開口唱《安儷》！聖結石3天勇破百萬

網路紅人聖結石。（WebTVAsia、上行娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕聖結石進軍歌壇，他為新歌《安儷》提筆作詞，MV上線僅僅3天，就在臉書、YouTube都突破了百萬點閱，他透露年輕時曾做過直銷，當時體悟到怎可以為利益犧牲友情，「以當時朋友的心境寫了這首歌，希望大家不要跟我曾經一樣笨笨的。」

網路紅人聖結石為新歌《安儷》作詞。（WebTVAsia、上行娛樂提供）

自網路崛起的聖結石，去年10月開始創立頻道，短短半年就在YouTube衝出86萬名追蹤者，臉書也擁有51萬的粉絲大軍，他堅持每天晚間6點曝光一則新的影片，堪稱網紅界的拚命三郎。

網路紅人聖結石堅持每天晚間6點曝光一則新影片，堪稱網紅界的拚命三郎。（WebTVAsia、上行娛樂提供）

對於首支單曲《安儷》獲得好成績，聖結石感性發聲：「我記得當時我剛退伍，經由朋友的介紹加入了直銷，想說找幾個死黨朋友幫忙加入一下，但是大家卻面有難色，我一開始還不理解，但幾年過後我脫離了直銷環境好一陣子了，午夜夢迴我想到這件事情，覺得自己很可惡，怎麼能為了利益而利用友情呢？」

聖結石稱，不經一事不長一智，但他不忘補充：「必須要說，有問題的是我當時自己的利益取向想法，與直銷、商品本身無關。」