台日美女家族故事登銀幕 賴清德讚「拍出台南人情溫度」

台南市長賴清德（右二）昨晚參加電影《媽媽，晚餐吃什麼？》特映會，盛讚該片拍出台南特有的人情溫度；左起為導演白羽彌仁、原著作者一青妙，右為。（車庫娛樂提供）

〔記者陳立妍／台北報導〕台日合作電影《媽媽，晚餐吃什麼？》，取景跨越台南、東京、金澤市、中能登町等台日4地，該片改編自日本知名歌手一青窈姐姐一青妙的著作《我的箱子》、《日本媽媽的臺菜物語》，首度將一青姊妹的家族故事搬上大銀幕。原著作者一青妙與導演白羽彌仁、製片嶋田豪，為答謝台南市政府與鄉親於拍片期間的協助，昨晚特地在台南舉辦特映會，台南市長賴清德也在百忙之中觀賞電影，更盛讚電影拍出台南特有的人情溫度！

台日合拍片《媽媽，晚餐吃什麼？》，昨晚在台南舉辦特映會。（車庫娛樂提供）

台日混血美女作家一青妙先前因出版《我的臺南：一青妙的府城紀行》，在台日造成廣大迴響，並連任2屆台南市親善大使。台南市長賴清德昨晚出席《媽媽，晚餐吃什麼？》特映會時表示，片中不僅出現了赤崁樓、火車站、安平古堡、林百貨、總爺藝文中心等台南知名觀光景點，還有十分充滿在地生活樣貌的鴨母寮市場，更重要的是電影「拍出了台南這塊土地特有的人情溫度，有著台灣最真摯純樸的人情味！」

台日合拍片《媽媽，晚餐吃什麼？》，穿梭台南大街小巷取景。（車庫娛樂提供）

一青妙說：「台南我已經來了快要20次，台南一直是我的好朋友，也認識了很多台南人的好朋友，我在這裡找到我童年在台灣生活的美好回憶，來台南總是可以一解我的思鄉之情，感謝台南給予電影《媽媽，晚餐吃什麼？》在台灣拍攝期的種種協助。」導演白羽彌仁與製片嶋田豪則紛紛表示希望觀眾能透過電影看見媽媽的料理、媽媽的愛，也看見台南的風光與這塊土地的可愛。

具有台南在地生活樣貌的鴨母寮市場，也在電影《媽媽，晚餐吃什麼？》中出現。（車庫娛樂提供）

《媽媽，晚餐吃什麼？》描述從一青妙（木南晴夏 飾）意外發現舊家的一只紅色木箱中，媽媽保留的台灣料理食譜、舊照片，回溯家族間點點滴滴的故事，從母親遠嫁台灣，一家人移居日本，卻不幸遭逢父親早逝，母女3人相依為命，開朗堅強的母親日日準備女兒心愛的台菜料理，以及對2個女兒的愛、教育。該片將於12日在台上映。

《媽媽，晚餐吃什麼？》一青妙的著作《我的箱子》、《日本媽媽的臺菜物語》，首度將一青姊妹的家族故事搬上大銀幕。（車庫娛樂提供）

《媽媽，晚餐吃什麼？》預告（影片來源YouTube，如遭移除敬請見諒）：