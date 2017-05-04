（圖輯）孔劉香港密會孔曉振 宋慧喬點名想合作

孔劉（左）、孔曉振齊聚香港。（翻攝自《星島日報》）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓星接力轟炸香港！新出爐的百想戲王孔劉今抵達香港，將於明後兩天在港出席活動，晚間7點40分他離開下塌酒店，大陣仗出動7台車，一行30餘人赴中環包場吃飯，8點多時，韓星孔曉振驚喜現身，步入餐館和好友餐敘，據悉她此番秘密赴港，有望為孔劉見面會當嘉賓，重現《餅乾老師星星糖》經典CP，造福香港幸運粉絲。

宋慧喬（右）香港快閃。（翻攝自《星島日報》）

「喬妹」宋慧喬今日則是為「ESPRIT旗艦店2017春夏系列派對」旋風抵港，快閃露面10分鐘，身穿黃色短裙的她，青春氣息洋溢，談到孔劉也在香港，喬妹表示這次沒有機會和他碰面，兩人也從未一起拍戲，有機會當然想和孔劉合作，至於戲劇類型沒想設限，主要以劇本為主。

李聖經現身香港。（翻攝自《星島日報》）

女星李聖經是蘭芝品牌代言人，今現身旺角為旗艦店站台，談到先前為《舉重妖精金福珠》增肥，李聖經透露其實體重還沒恢復最佳狀態，到了義大利、美國旅遊還狂吃，只好努力運動瘦身，她事前下令禁問男友南柱赫的相關問題，相當呵護戀情，現場便努力大秀親和力，送愛心、送飛吻樣樣來，嘴甜盛讚港粉熱情，收服影迷的心。

而孔劉《鬼怪》好搭擋李棟旭才剛辦完粉絲見面會，今日下午離開香港，因孔劉班機延誤，兩人無緣在香港碰面。