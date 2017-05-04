限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

（圖輯）孔劉香港密會孔曉振 宋慧喬點名想合作

2017/05/04 22:25

孔劉（左）、孔曉振齊聚香港。（翻攝自《星島日報》）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓星接力轟炸香港！新出爐的百想戲王孔劉今抵達香港，將於明後兩天在港出席活動，晚間7點40分他離開下塌酒店，大陣仗出動7台車，一行30餘人赴中環包場吃飯，8點多時，韓星孔曉振驚喜現身，步入餐館和好友餐敘，據悉她此番秘密赴港，有望為孔劉見面會當嘉賓，重現《餅乾老師星星糖》經典CP，造福香港幸運粉絲。

宋慧喬（右）香港快閃。（翻攝自《星島日報》）

「喬妹」宋慧喬今日則是為「ESPRIT旗艦店2017春夏系列派對」旋風抵港，快閃露面10分鐘，身穿黃色短裙的她，青春氣息洋溢，談到孔劉也在香港，喬妹表示這次沒有機會和他碰面，兩人也從未一起拍戲，有機會當然想和孔劉合作，至於戲劇類型沒想設限，主要以劇本為主

李聖經現身香港。（翻攝自《星島日報》）

女星李聖經是蘭芝品牌代言人，今現身旺角為旗艦店站台，談到先前為《舉重妖精金福珠》增肥，李聖經透露其實體重還沒恢復最佳狀態，到了義大利、美國旅遊還狂吃，只好努力運動瘦身，她事前下令禁問男友南柱赫的相關問題，相當呵護戀情，現場便努力大秀親和力，送愛心、送飛吻樣樣來，嘴甜盛讚港粉熱情，收服影迷的心。

而孔劉《鬼怪》好搭擋李棟旭才剛辦完粉絲見面會，今日下午離開香港，因孔劉班機延誤，兩人無緣在香港碰面。

相關新聞

推薦新聞
哥哥中槍身亡 郭富城淚憶傷痛往事 哥哥中槍身亡 郭富城淚憶傷痛往事
2017/05/04 16:37
梁文音結婚一年 竟遭老公揮拳噴血 梁文音結婚一年 竟遭老公揮拳噴血
2017/05/04 18:41
陳子玄爆劈腿董舜豪 陳建隆護妻酸成這樣 陳子玄爆劈腿董舜豪 陳建隆護妻酸成這樣
2017/05/04 17:41
進軍演藝圈！邱淑貞15歲愛女飄仙氣拍廣告 進軍演藝圈！邱淑貞15歲愛女飄仙氣拍廣告
2017/05/04 15:05
小禎吞李進良偷吃16次 「我沒有很可憐」堅強上工 小禎吞李進良偷吃16次 「我沒有很可憐」堅強上工
2017/05/04 16:19
（圖多）華航爆乳地勤正妹 超「胸」車頭燈秒殺旅客 （圖多）華航爆乳地勤正妹 超「胸」車頭燈秒殺旅客
2017/05/04 15:28
（影音）男歌手欠200萬挨告 恐被上銬拘提 （影音）男歌手欠200萬挨告 恐被上銬拘提
2017/05/04 14:43
小布離婚後不眠不休秘密做這事 成功振作找到新方向 小布離婚後不眠不休秘密做這事 成功振作找到新方向
2017/05/04 14:19
被誘姦的不只年輕女孩！它揭露驚人事實拿下大獎 被誘姦的不只年輕女孩！它揭露驚人事實拿下大獎
2017/05/04 17:14
豬哥亮病情惡化 癌細胞轉移肝臟 豬哥亮病情惡化 癌細胞轉移肝臟
2017/05/04 23:25
李國毅扮外科聖手 郭書瑤：如果阿樂遇見你... 李國毅扮外科聖手 郭書瑤：如果阿樂遇見你...
2017/05/04 20:35
（影音）小宇撞臉阿緯終於同台 女友隆乳摸不出就好 （影音）小宇撞臉阿緯終於同台 女友隆乳摸不出就好
2017/05/04 17:50
吳慷仁激情爆發 竟用OO狂頂邵雨薇 吳慷仁激情爆發 竟用OO狂頂邵雨薇
2017/05/04 18:17
蔡康永告白小S 「這就是我愛妳的方式」 蔡康永告白小S 「這就是我愛妳的方式」
2017/05/04 18:15
阿妹、林憶蓮8大天后挺同 超豪華公益歌曲誕生 阿妹、林憶蓮8大天后挺同 超豪華公益歌曲誕生
2017/05/04 16:00
（圖輯）孔劉香港密會孔曉振 宋慧喬點名想合作 （圖輯）孔劉香港密會孔曉振 宋慧喬點名想合作
2017/05/04 22:25
宋祖德屎還沒吃 又爆周星馳有10歲兒子 宋祖德屎還沒吃 又爆周星馳有10歲兒子
2017/05/04 20:14
（影音）「過10年也不能控制」 小禎隱忍腥婚靠上帝 （影音）「過10年也不能控制」 小禎隱忍腥婚靠上帝
2017/05/04 17:21
（圖輯影音）學台語比冰島話還難 楊丞琳忙到沒空約會 （圖輯影音）學台語比冰島話還難 楊丞琳忙到沒空約會
2017/05/04 17:30
赤化媒體最終防線 就靠這間電視台 赤化媒體最終防線 就靠這間電視台
2017/05/04 16:40
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.