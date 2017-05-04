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舞台劇女星喜訊不斷 楊千霈也想討孕氣

2017/05/04 20:51

舞台劇《誰家老婆上錯床》演員屈中恆（左起）、郭子乾、楊千霈日前上陶晶瑩節目宣傳。（果陀劇場提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕舞台劇《誰家老婆上錯床》台北本週四度加演！該戲由國際名導楊世彭執導，2015年推出第二版，巡演兩年期間，女主角們相繼傳出喜訊，繼胡婷婷之後，楊千霈閃婚嫁為人妻，緊接林利霏2016年底辭演，也與張翰蹦出喜訊，如今兩人愛得甜蜜，身孕36週，也期待寶寶呱呱墜地。

已是人夫的男主角郭子乾、屈中恆笑看這一連串的巧合，郭子乾說：「我們大家都沒想到啊！一開始是婷婷，我們都好為她開心，嫁去美國後換千霈來演，千霈也傳出喜訊，再來我們怎麼都沒想到的利霏，她藏得太好了啦！很為她開心！」劇組紛紛揣測下一個沖「婚」頭的人是誰，結果竟是愛情長跑的劉亮佐與趙小僑接棒。

舞台劇《誰家老婆上錯床》演員屈中恆（右起）日前帶著老婆Vicky與楊千霈（左）上曾國城節目宣傳。（果陀劇場提供）

屈中恆說：「我們的戲講述劈腿與外遇的情節，沒想到『戲外』更精彩！很開心這4對佳偶天成，人人都找到好歸宿。」屈中恆育有四千金，常自我調侃與老婆Vicky對眼就懷孕，如今由他主演的舞台劇好事連莊，可能真是他的幸福感染力？楊千霈笑言：「開心大家都找到幸福，也希望屈哥、屈嫂的孕氣分一點給我。」

舞台劇《誰家老婆上錯床》由屈中恆、郭子乾、楊千霈、劉亮佐等人主演，描述一位劈腿的執政黨政客（屈中恆 飾）聯合一位外遇的反對黨女秘書（楊千霈 飾），展開一場床上的政治大和解，卻因一位來路不明的私家偵探，意外演變成一場荒謬刺激、失控爆笑的超級喜劇。5月5至7日將在台北親子劇場上演，詳情請洽兩廳院售票系統或果陀劇場。

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