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吳思賢曝高三初戀 最愛朴寶英型可愛女孩

2017/05/04 20:43

吳思賢參加《校園會課室》與學生近距離接觸。（MTV提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕由吳建恆、APPLE主持MTV特別企劃《校園會課室》，今天（5/4）邀請「小樂」吳思賢前進校園與學生近距離接觸。讀建中的他，當年是校園風雲人物，高三交了第一個女友，交往快一年；他表示，自己的個性大男人，必須跟比較弱一點的女生交往，否則必吵架，還說喜歡外型比較可愛的女生，像是韓星朴寶英，一說完立刻嬌羞大喊：「她真的好可愛！」

吳思賢參加《校園會課室》與學生近距離接觸。（MTV提供）吳思賢參加《校園會課室》首度公開演唱《只為你停留》片尾曲《為你停留》。（MTV提供）

今天吳思賢一出場，便首度公開演唱三立8點華劇《只為你停留》片尾曲《為你停留》，當場引起台下的同學瘋狂尖叫。吳思賢說因為讀建中關係，加上父親及家裡其他親戚也都是醫生，爸媽希望他也能走這條路，然而他對演藝圈比較有興趣，他努力說服家人讓他實踐夢想，開玩笑說：「我就是半哄半騙告訴他們，自己才20幾歲，如果真的失敗了，他們還是可以幫助我安排其他事情。」最後爸媽支持他的決定，吳思賢還說他們都會聽他的歌，看他演戲，明明不喜歡看也會看。

吳思賢參加由吳建恆、APPLE主持的《校園會課室》。（MTV提供）吳思賢參加由吳建恆、APPLE主持的《校園會課室》。（MTV提供）

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