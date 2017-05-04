李國毅扮外科聖手 郭書瑤：如果阿樂遇見你...

李國毅（左）2014年與郭書瑤因合作《22K夢想高飛》成好友。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕郭書瑤與蔡凡熙主演的《通靈少女》不但創下平均4.4的高收視率，口碑全台延燒，就連李國毅也為之瘋狂！日前他在臉書標記該劇，並感性寫下：「人生在世，要好好珍惜身邊的人，你現在還有機會！知道嗎？」

郭書瑤主演的《通靈少女》叫好叫座。（HBO Asia提供）

李國毅2014年與郭書瑤因合作《22K夢想高飛》成好友，而《通靈少女》中男主角「阿樂」因車禍過世，剛好李國毅在預定今年9月上檔的《麻醉風暴2》中，飾演天才外科醫生，這讓入戲的郭書瑤忍不住跑去他臉書留言：「如果阿樂遇到的醫師是你，可能就不會悲劇了。」他也笑回：「這樣就演不完了><」引起不少粉絲熱烈討論。

李國毅主演的《麻醉風暴2》預定今年9月上檔。（翻攝自麻醉風暴臉書）

由於劇中主角就讀復興高中，正巧李國毅也是該校體育班畢業，因此他除了公開感謝這一部好戲，也謝謝母校及他的朋友。有趣的是，李國毅在另一部戲《如朕親臨》中媽媽已離開人世，他也不忘跟《通靈》裡的阿樂裝熟，表示：「有空幫我照顧一下王朕媽媽，我發現你們住隔壁！」

李國毅看完《通靈少女》後，在臉書感性寫下心情。（翻攝自李國毅臉書） 李國毅看完《通靈少女》後，在臉書感性寫下心情。（翻攝自李國毅臉書） 李國毅看完《通靈少女》後，在臉書感性寫下心情，也吸引郭書瑤來留言。（翻攝自李國毅臉書）