揪心！邵雨薇哭倒吳思賢懷裡 卻想著吳慷仁

邵雨薇在《極品絕配》倒在吳思賢懷中大哭，讓粉絲們看了相當揪心。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕「小樂」吳思賢在三立、東森週五華劇《極品絕配》飾演痴痴守候邵雨薇的暧男「阿威」，本週邵雨薇因與吳慷仁爭吵，事後倒在吳思賢的懷中哭訴「就是沒辦法不想他」，當場讓吳思賢心碎滿地，忍不住向吳慷仁抗議：「就算我求你了好不好，你還我那個每天都那麼開心的衛芬青，可以嗎？」

《極品絕配》吳慷仁與吳思賢將在廁所攤牌。（三立提供） 《極品絕配》吳慷仁與吳思賢將在廁所攤牌。（三立提供）

預告一出，讓吳思賢的Lover們（吳思賢對粉絲的暱稱）直呼「好揪心」！支持「青廷戀」的粉絲則喊話說：「阿威，你不是青爺（衛芬青），你怎麼知道她跟薯叔在一起不開心。」戲裡感情糾結，戲外兩派各持己見爭論不休。

劇中吳慷仁與吳思賢皆對邵雨薇告白，同樣說出一句「我喜歡你」，邵雨薇卻有不同反應，對吳慷仁是激吻最後忍不住摟緊對方的腰，對吳思賢則是以「阿威是我的兄弟耶，怎可能是那個意思！」於是裝沒事直接回答「我也喜歡你」，讓吳思賢聽了欲哭無淚。而本週這兩個男人終於要在廁所攤牌，讓觀眾十分期待接下來的劇情發展。