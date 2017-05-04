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蔡凡熙現身校園人氣夯！ 被問《通靈》這題好為難...

2017/05/04 19:13

導演九把刀（左起）、蔡凡熙、劉奕兒、鄧育凱前進淡江大學舉行電影講座。（群星瑞智提供）

〔記者吳琬婷／台北報導〕蔡凡熙近來因演出夯劇《通靈少女》裡的暖男學長「阿樂」一角人氣飆升，他今天為宣傳新電影《報告老師！怪怪怪怪物》，與導演九把刀、劉奕兒、鄧育凱前進淡江大學舉行講座，大聊拍片秘辛，蔡凡熙卻被同學提問了一個相當為難的問題。

導演九把刀（左起）、蔡凡熙、劉奕兒、鄧育凱替粉絲簽名。（群星瑞智提供）

《通靈少女》風潮延燒全台，蔡凡熙雖是出席新電影宣傳，但「阿樂」不免也被同學提問相關問題。有人問蔡凡熙說：「如果《通靈少女》和《報告老師！怪怪怪怪物》要選一部的話，要怎麼選？」但因作品各有味道，也都是台灣推出的影視佳作，讓蔡凡熙只能回說：「兩部都很好。」顯然難以抉擇。

場地時間結束，大夥到走廊上繼續簽名。（群星瑞智提供）

今天講座結束後，導演九把刀、蔡凡熙、劉奕兒、鄧育凱4人都留下來替同學簽名，但因人氣爆棚，導致場地租用時間結束後，還簽不完，大夥只好到走廊上繼續簽名，畫面十分逗趣。

《報告老師！怪怪怪怪物》是九把刀首度挑戰非小說改編、採用原創劇本的電影，故事講述一群高中生捕獲一頭會吃人的人形小怪物，在研究、惡搞怪物的過程中引發殺機。該片將於7月28日在台上映。

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