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陳漢典遭爆睡老闆 小S直播竟被要求「吹」

2017/05/04 19:06

小S（右）為宣傳《吃吃的愛》和陳漢典搞笑直播。（翻攝自小S一直播）

〔記者許世穎／台北報導〕「小S」徐熙娣今下午和陳漢典為宣傳電影《吃吃的愛》進行直播，陳漢典化身「典哥」，找來新助理「小娣」，本以為可以好好使喚她，沒想到小S一出現便把水倒在他胯下，還虧他「聽說他跟很多大老闆上床」、「雖然他長得醜又不會主持」，相當搞笑。

小S（右）當場跟陳漢典下跪。（翻攝自小S一直播）

為了當個稱職的助理，小S幫陳漢典預報行程，沒想到第1條就是去動物園吃犀牛大便，「典哥」當場暴怒說：「我不是跟妳說過很多次，我已經戒了嗎？沒有再吃了！」她說動物園還想給他新的長頸鹿大便，「典哥」則說「我還是比較喜歡吃犀牛的」，更說大象的也很好，「因為分量比較多」。

小S（右）伸出舌頭，做勢要跟陳漢典喇舌。（翻攝自小S一直播）

拍片經驗比較多的陳漢典，更當場指導身為電影新人的小S，沒想到一開口就說：「想要這份工作就得吹！」當場嚇跑小S，他趕緊解釋「是要吹面紙練肺活量，30秒不能落地！」

小S也回憶起當時拍攝《吃吃的愛》第一天，因為哭不出來只好吃芥末，於是當場也考驗起陳漢典的哭功，拿辣椒及芥末拌麵要他當場吃掉哭出來，更放話「哭出來我就下跪叫你『典哥』！」沒想到陳漢典真的做到，她當場下跪，果然說話算話。《吃吃的愛》5月27日在台上映。

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