蠍子女只是球友 王傳一有好消息一定說

王傳一打算將自己的球具帶到橫店片場，希望趁空檔下場揮桿放鬆。（TaylorMade提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕王傳一最近多在中國工作，趁著新戲殺青空檔返台休假，5日將過37歲生日的他，談到今年的願望，有感於先前拍戲時的辛苦，感性的說：「健康和安全還是最重要，有了健康的身體才能去做自己開心的事；拍戲很多時候都要讓自己處於角色狀態裡，我希望休息時能到世界各地去旅遊，打遍各地方的高球球場。」

王傳一5日將過37歲生日，高爾夫球品牌廠商送上造型蛋糕為他提前慶生。（TaylorMade提供）

對於是否有結婚的願望？王傳一說：「還希望在事業上多多衝刺，讓自己在喜歡的工作上能拚出更好的成績，對於感情婚姻一切隨緣，如果有緣找到相伴一生的人，一定會告訴大家好消息的。」問到前不久被爆出帶曾傳介入孫鵬婚姻的「蠍子女」林筱薇回家一事，王傳一表示：「我們是打高爾夫球認識的，有機會就會打球切磋球技，目前就是很好的朋友兼球友。」

王傳一稱緋聞女友蠍子女是球友。（TaylorMade提供）

生日當天，王傳一又將飛往中國投入新戲的前置工作，下一部新戲是古裝大戲，預計6月初開鏡，還有一部年代劇同時開拍，不擔心軋戲會發生劇組搶人的情況，他反而比較害怕大熱天穿古裝，加外景多會中暑，為此已經在準備避暑良器。因為這趟工作時間比較長，所以王傳一也將自己的球具到橫店，希望可以有空檔能下場揮桿放鬆。

王傳一休息時想環遊世界，打遍各地的高球球場。（TaylorMade提供） 王傳一打算將自己的球具帶到橫店片場，希望趁空檔下場揮桿放鬆。（TaylorMade提供）