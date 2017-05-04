狼群壯膽 周玉蔻控陳國星連結藍營紅派

周玉蔻。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕才女作家林奕含之死，牽出補教界狼師誘姦醜聞，林奕含父母第一時間證實，林奕含筆下人物「房思琪」是她自身投影，卻遭衛福部向台南市政府社會局行文，以保護被害者名義向林奕含父母開罰。媒體人周玉蔻痛批，「一頭狼所幹的壞事背後，往往有一整群狼為他壯膽。」林奕含的死亡正是對社會一方陰暗角落和無能政府最沉痛的控訴。

衛福部對林奕含一案起先行文下令隱其姓名，2日高雄市議員蕭永達率先指稱誘姦林奕含的狼師，即是化名陳興的補教名師陳國星，3日民進黨立委林俊憲再爆，陳國星經營的文創公司承包政府大標案涉及舞弊，經他與律師及衛福部討論後，衛福部認為林案關乎社會公益，才同意不必隱去姓名，據《報橘》，周玉蔻認為，在當事人已離開人世的情況下，政府大動作祭出法條，讓人嗅到一絲不尋常的味道，陳國星隨後又爆涉多項政府標案，「若陳國星僅僅是補教老師，又如何有這麼大的影響力？這恐怕跟他與國民黨紅派的連結脫不了關係。」

誘姦屬於充滿曖昧空間的犯罪，林案於法恐怕難以懲戒，周玉蔻認為以預防取代補救，才是正解，她嚴正撂下重話：「我們看不見任何處置、任何SOP規劃，莫非行政院現在等著大家像洪仲丘那時一樣，大家再上街頭一次？」對此，立委洪慈庸擬提禁止補教界用假名授課，阻擋長年來投機行為；台南市長賴清德則稱教育局已建議中央將不適任教師資訊管理平台之通報對象，納入補教業者教師，並透過修法，讓補教老師採取實名制，建立杜絕狼師的相關機制。另透露教育局也主動為學生的安全嚴格把關，加強平日補習班的稽查，對於教師身分進行核對。