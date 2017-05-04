吳慷仁激情爆發 竟用OO狂頂邵雨薇

吳慷仁（右）與邵雨薇登上五月號《華流》雜誌封面人物。（華流雜誌提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕吳慷仁與邵雨薇所主演的三立週五華劇《極品絕配》播出以來大受歡迎，連續兩個月成為《華流》雜誌封面人物。拍攝當天，吳慷仁還是有些許緊張，不過邵雨薇誇讚：「他的眼神很有味道！」而吳慷仁也不時帶來驚喜，拍照時一直扭跳要攝影抓畫面，更搞笑將外套脫下露出香肩，和邵雨薇來比性感；最特別是，被攝影師要求要表現出激情互動時，吳慷仁不時將自己的額頭頂邵雨薇，笑說：「這就是另類激情！」

吳慷仁在拿下金鐘戲王之前曾不順遂，他表示10年前去日本拍攝廣告對他來說是個轉捩點，「幾乎每天都被導演罵，那時候心想『表演為什麼這麼難？真的這麼難嗎？』」，因為不服輸，吳慷仁下定決心學表演，也提到剛入行時常NG，例如講5個字就要NG 20幾遍，每天收工回家都很難過。

邵雨薇從小的夢想不是當演員而是當歌手，她說：「小時候的偶像是徐若瑄，另外也會練徐懷鈺、蕭亞軒、王心凌的舞。」當年她不是真的要出道，因為因緣際會代言遊戲、發單曲拍MV，那時候唱校園跑宣傳，一度邵雨薇以為圓了歌手夢，之後學生製片找上門，此時才對表演產生濃厚興趣，便決定朝專業演員好好努力。

吳慷仁（左）與邵雨薇登上五月號《華流》雜誌封面人物。（華流雜誌提供）

吳慷仁劇中與劉書宏的誇張互動受到觀眾熱烈迴響，吳慷仁表示，這都是討論後加入的巧思。吳慷仁承認自己在拍戲時，因心思都放在戲上，所以給人的感覺比較嚴肅，「我對書宏特別嚴格，除了經常對戲之外，也覺得應該要在有限的時間內把自己會的都告訴他。」戲要好看，演員的「反應」需要有變化，觀眾看起來才有層次，因此吳慷仁經常丟出「變化球」，來刺激向劉書宏等對手演員的節奏。

另外，吳慷仁也讚美合作過兩次的邵雨薇，認為她「很有膽識，是特質很強的女演員」，邵雨薇則表示，跟吳慷仁演戲壓力超大，因為死背劇本沒有用，而是要帶著很清晰靈活的腦袋去面對每一場戲，她更直呼：「每天都殺死我很多腦細胞，要是跟他討論時我腦袋突然卡住，我會感到非常沮喪，身邊的人都可以感受到我的低氣壓。」