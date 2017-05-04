蔡康永告白小S 「這就是我愛妳的方式」

小S讀著蔡康永寫的長信，內容感性充滿洋蔥。（翻攝自微博）

〔記者許世穎／台北報導〕「小S」徐熙娣今下午和陳漢典為宣傳主演新片《吃吃的愛》進行直播，導演蔡康永也特地寫了一封長信訴說與小S合作多年的心情，包括兩人當初不熟，一直到節目做了12年的情誼，以及電影執導處女作找她擔任女主角原因，信末甚至對她說：「這就是我找到的愛妳的方式」，相當動人。

蔡康永在信裡寫道，在一個充滿人的世界，如果只能找到一個方式去愛一個人，那也太寒傖了，「每個值得我們愛的人，都值得我們找到一個特別的方式去愛」，他回想當初找小S一起主持《康熙》時，一點也沒有想為她做甚麼的念頭，反而在決定把《康熙》喊停後，才一直想為她做點什麼，「當初我們兩個根本不熟，那時只是想做一個調皮有趣又日常的節目，我很幸運，12年來，S比我想像的還要精采，《康熙來了》證明S是一個看了就有趣的人，這樣的一個人，怎麼可能不是一個迷人的演員？」

小S（右）和陳漢典直播不改搞笑本色，作勢要跟他喇舌。（翻攝自微博）

蔡康永形容，《吃吃的愛》如同兩人一起做過的很多事情，是為生命感到厭倦的人而拍的，「但同時，很幸運的，這部電影也是為妳拍的，我想拍一個女孩，同時又有此起彼落的人生，我一邊寫故事，一邊想著妳會怎麼演、會給看故事的人帶來甚麼樣的樂趣，這就是我們留給彼此的痕跡，很多人都會不時對活著感到疲倦，妳也會，我也會，所以我想跟你妳一起講好這個故事。」

他感性地說：「S妳會在這個故事裡，展示妳從來沒有展示過的那些堅強與脆弱，妳要和我一起，吹一陣微風，吹走活著的疲倦，讓恢復精神的人，日後想起這個故事、這個主角時，也會微笑，而這就是我找到的愛你的方式 康永。」

小S也在直播時表示，也許世界上可以找到一個男人，「可以愛妳、娶妳、一起生孩子，但哪有哪個男人可以因為愛妳，幫你拍電影，除了我老公之外，康永哥對我的愛的方式，世界上找不到第二個！」但她想想又笑說：「我老公頂多出資，但沒辦法幫我導演，他（蔡康永）就是我這個世界上第三個愛的男人！」《吃吃的愛》5月27日在台上映。