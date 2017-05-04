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（影音）小宇撞臉阿緯終於同台 女友隆乳摸不出就好

2017/05/04 17:50

小宇（右）慶功記者會，嘉賓阿緯（左）。（記者趙世勳攝）

〔記者吳志偉／台北報導〕「小宇」宋念宇蟄伏5年後，推出全新創作專輯《同在》銷售開紅盤，5/26的「同在新歌演唱會」更在宣布開賣的同時便立即完售，今天（5/4）他舉辦慶功記者會，更特別到與他「撞臉」的阿緯所開設的「點點心」餐廳。

活動一開始，小宇與阿緯搞笑互換身份，阿緯穿著小宇宣傳服搶先現身，小宇隨後更穿著餐廳制服跳出來自稱阿緯，兩人還互拱唱歌及跳舞，只不過阿緯清唱小宇的招牌歌《終於說出口》，才唱第一句就破音，逗得全場大笑。

小宇（右）慶功記者會，嘉賓阿緯（左）。（記者趙世勳攝）

兩人都耳聞彼此長的像，卻遲遲從未見過本尊，小宇笑說自己雖然過去從未被人誤認成阿緯，但有時在報紙或是網路上看見阿緯的照片，真的會愣住回想自己什麼時候拍過這張照片，相似程度讓自己有時一不留神都會誤認，認為尤其是顴骨最像，但也笑說：「阿緯比較帥。」

今天有不少記者誇讚他變帥，懷疑是跑去整形，他笑著否認：「如果我要做也要弄得像金城武。」經紀人Summer則讚他：「單眼皮好看。」目前單身2年的小宇，被問可否接受未來女友隆乳？他笑說：「有沒有整我也不知道，摸不出來就好。」有記者提醒其實摸得出來，他則再回：「摸得出來就不要，身體髮膚受之父母，不要傷害身體，讓父母擔心。」

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