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陳子玄爆劈腿董舜豪 陳建隆護妻酸成這樣

2017/05/04 17:41

陳子玄被爆婚前劈腿。（翻攝自陳子玄臉書）

〔記者曾德蓉／台北報導〕本報今獨家報導陳子玄在拍攝《世間情》期間，劈腿同劇的陳建隆、董舜豪，三人都否認此事，但據傳，其實董舜豪在得知被劈後，曾向不少該劇演員訴苦，甚至多次在拍攝時hold不住情緒，躲在角落痛哭，最後更崩潰到黯然解約，轉至拍大愛台戲劇。

雖然陳建隆否認陳子玄劈腿一說，但他的回應卻是充滿玄機，他對媒體表示，董舜豪應該是在拍攝過程中，與陳子玄產生革命情感，才會「分不清或誤會」，射他一記暗箭，又說如果陳子玄真的劈腿，也會選董，因為董不論顏值、年齡或家世，全都贏過他，這番話說得又酸又嗆，等於在宣示就算他條件不如董，陳子玄仍選擇他，可以解讀為勝利者對落敗者的諷刺。

陳子玄則是在臉書發文討拍：「最近的心思全部放在還在加護病房的兒子身上，我真的好累好累了。沒有心思再去理會其他的事⋯有些事情，我相信懂我的、了解我的就會明白。最重要的是要謝謝我的老公、也謝謝大家關注我。」

另據董舜豪友人透露，他已1年未接戲，狀態幾乎等於半淡出演藝圈，雖有不少粉絲在臉書留言問他何時回歸三立，他都視而不見，顯見創傷頗深。

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