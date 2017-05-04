（圖輯影音）學台語比冰島話還難 楊丞琳忙到沒空約會

楊丞琳今天代言茶品並出席上市會，坦言台語比冰島話難。（記者陳奕全攝）

〔記者陳奕全／台北報導〕楊丞琳今天代言茶品並出席上市會，因為最近代言多，媒體曝光太多，擔心怕大家看了會膩，並要大家快喝茶解膩。

她表示家裡是有茶葉與整套茶具的人，因為想真正喝到茶的清香，很害怕代言的茶不好喝還要演的很好喝。

楊丞琳今天代言茶品並出席上市會，坦言台語比冰島話難。（記者陳奕全攝）

他也分享拍廣告時的趣事，原來廣告中有個冰島人角色，但找不到只能用加拿大人代替，還說這個演員說冰島話NG次數還比她還多，但是說冰島話很困難，但又怕推翻這個很好的創意，只好說：「只要不是台語就好」，但因為自己的台語怎麼都學不好，好強的她只好硬著頭皮學冰島話。

楊丞琳今天代言茶品並出席上市會，坦言台語比冰島話難。（記者陳奕全攝） 楊丞琳今天代言茶品並出席上市會，坦言台語比冰島話難。（記者陳奕全攝）

楊丞琳也形容冰島話說跟法文有些喉部發音，很像是在咳痰，練習時有點尷尬。

而男友李榮浩日前來台宣傳將在9月小巨蛋演唱會，有沒計畫帶他到台灣四處走走約會，她表示：「沒有欸，因為宣傳活動排很滿，也在拍廣告，沒有空出去玩。」

楊丞琳今天代言茶品並出席上市會，坦言台語比冰島話難。（記者陳奕全攝）