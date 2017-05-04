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連俞涵感嘆林奕含早逝 不認大頭症：不是事實不介意

2017/05/04 16:41

連俞涵出席臺北文學閱影展記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者許世穎／台北報導〕以《一把青》勇奪金鐘新人獎的連俞涵，今出席「2017臺北文學．閱影展」記者會擔任嘉賓。2月才出書的她，提到最近才女作家林奕含英年早逝，她直說心疼，「她的心思很細膩，體驗會更深刻，希望她不論現在在何方，都能好好安息。」更說認為受侵犯的界線應透過教育，從小做起「就算是男生也有可能受到傷害」。

連俞涵出席臺北文學閱影展記者會。（記者潘少棠攝）

劇場出身的連俞涵現成為電視演員，笑說最大的變成演員的犧牲，是爬山的時間，「大家越常看到我出現在螢光幕，就代表接觸大自然的時間越少」。先前因演出《如朕親臨》被爆有大頭症，她表示劇組的人都很照顧她，「過程都很開心，後來我去拍《富錦街》也是工作人員再找的，不知道為什麼會有這樣的傳聞」，但她也淡然的說：「如果不是事實我就不會很介意。」

連俞涵也提到未來希望可以挑戰電影演出，「很希望可以在大螢幕上看到自己，最想要演一些古靈精怪的角色」。她單身已超過2年多，感情不強求，笑說對於告白自己也不一定意會的到，「可能我就給人當朋友就好了的感覺吧 」，認為跟她告白還是直接一點好，不然自己神經太大條，可能會聽不懂。

連俞涵出席臺北文學閱影展記者會。（記者潘少棠攝）

她說不怕忙到沒空談戀愛，「反正大家都可以結婚，憑什麼我不行？」更說希望未來能夠憑以一己之力讓大家關注地球的環保問題，還想到要到山上種樹。「2017臺北文學．閱影展」將於5月28日～6月8日在光點台北舉辦，票券5月5日開賣。

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