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阿妹、林憶蓮8大天后挺同 超豪華公益歌曲誕生

2017/05/04 16:00

集結張惠妹、林憶蓮、小S等8大天后攜手合作的公益歌曲《WE ARE ONE》即將誕生。（愛最大頻道提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕堪稱華語樂壇最華麗陣容公益歌曲《WE ARE ONE》即將誕生！集結「aMEI」張惠妹、那英、林憶蓮、「Tanya」蔡健雅、A-Lin、楊丞琳、「ELVA」蕭亞軒、「小S」徐熙娣等8大天后攜手合作，一同為5月17日「國際不再恐同日」發聲，希望藉由歌聲，達到「正視不歧視 尊重分享愛」的平等環境，一起讓世界充滿愛。

《WE ARE ONE》由金曲歌后蔡健雅擔任製作人，她從早上11點就進錄音室，為A-Lin、楊丞琳、ELVA和小S配唱到半夜1點，大家絲毫不喊累，也因為這個合作更凝聚，A-Lin說：「現在還是有很多人反對同性的愛，其實早在古代希臘神話中的宙斯，就曾愛過同性，大家都能祝福他，為何我們不能祝福我們身邊的人呢？」

楊丞琳感性地說：「其實沒有人教育過我，同志這件事情是對或錯，但我身邊很自然的就擁有很多同志朋友，我從不覺得我們有什麼不一樣，反而我會從自己的角度去欣賞他們，更從不覺得自己會被傳染或被影響。尤其聯合國早已公告同性戀不是病，希望大家把這個觀念推展出去。真心希望世界上人人可以平等、婚姻可以平權！」

ELVA表示：「我們今天因為國際不再恐同日齊聚在這裡，我們每位對愛的定義，跟各位都是一樣的，希望每個人的愛都一樣，每個人都可以真正的做自己，找到愛，找到和平共存的方式，希望大家都可以互相相愛，一起努力！」小S則打趣地說，自己排名天后群中的前3名，先把氣氛炒熱，表示人正處於黑暗的小錄音間，但做的是極度發亮的事，「打從10年前就有人站出來要為同志發聲，我實在不懂，有些人為何要反對或排擠別人，而同志為何又要被逼出來為自己講話，我們，不是一樣的嗎？那你吃葷我吃素，我也要反對你嗎？」

蔡健雅為了RE-Produce歌曲《WE ARE ONE》，排開自己滿檔行程不說，更不眠不休在錄音室辛苦了兩天，整個人瘦了一大圈，近來忙「烏托邦2.0」世界巡演的張惠妹，也大方出借錄音室，還阿莎力說：「要用多久就用多久！」上個月在《歌手5》奪冠的林憶蓮，舉牌拍照表示支持，眾天后無酬力挺，讓愛的聲音傳遞下去，使「正視不歧視尊重分享愛」的美好境界快快實現。

那英之前人在海外遊歷，輾轉去了好幾個國家，直到前天（2日），才看到主辦單位的邀約，雖然來不及參與拍攝工作，但是她仍開心獻聲於《WE ARE ONE》歌曲中，為國際不再恐同日盡一份心力。另外，天后Jolin翩然出現「八美圖」中，其實她身負「超級任務」，主辦單位賣關子埋伏筆，近日將感謝並公佈Jolin為活動親力親為所做義舉。

相關影片：（影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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