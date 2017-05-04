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女兒與威肯Met Galad甜蜜放閃 席琳娜媽這樣回應...

2017/05/04 15:26

威肯（左）與席琳娜（右）越愛越甜蜜，甚至獲得了「未來岳母」的肯定。（歐新社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕西洋小天后席琳娜自從因接吻照被曝光與加拿大歌手威肯的戀情後，2人這3個月來越愛越高調甜蜜，日前終於首度以情侶身份公開在歐美時尚圈年度大典「MET Gala」上合體現身，不僅全程黏踢踢、像連體嬰一樣不斷緊貼著對方，2人還在擁抱時因為樓梯的高低差，讓威肯的頭意外枕在席琳娜的爆乳上，成功搶走鎂光燈焦點。事後，威肯自己也在Instagram上PO出2人那天的合照，沒想到席琳娜的媽媽竟現身在留言區回應，引發熱烈討論。

威肯意外頭枕席琳娜爆乳。（路透社）

威肯當天在Instagram上PO出自己摟著女友席琳娜的照片，雖然並沒有寫下任何註解，不過宣示主權的意味依然十分濃重，甜蜜指數破表。而有火眼金睛的網友就發現，席琳娜的母親竟也親自現身在威肯這邊貼文底下留言，寫道：「閃閃發光、帶著笑容，看起來健康又平等的愛，媽媽真的很開心，愛你們。」沒想到才交往沒多久就這樣獲得了「未來岳母」的肯定，也讓人相當看好2人的戀情。

席琳娜的母親在威肯PO出與女兒合照的貼文底下留言自己看了他們這樣感到很開心。（翻攝自Instagram）

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