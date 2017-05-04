（影音）男歌手欠200萬挨告 恐被上銬拘提

馬來西亞歌手鄧養天。（翻攝自臉書）〔記者曾德蓉／台北報導〕大馬歌手鄧養天與經紀人王文寶3月遭台灣合作單位「美好公司」控訴，積欠70萬台幣債務就失聯，今「美好公司」再度出面，與張姓MV導演、搬家公司等聯合起來，委託律師舉證指控鄧積欠共200萬元，對鄧、王提出刑事詐欺告訴。

律師指出，除了「美好公司」替鄧養天代墊的70萬元合作費用，去年11月，鄧養天又致電邀張姓導演拍攝新歌《暫停鍵》MV，並出示作假的匯款單，以此為藉口欠款85萬元，另外還有搬家公司指控，他拒絕支付搬家費用9萬3千元，受害者共被拖欠200萬元。

大馬歌手鄧養天涉詐欺，受害人委託律師徐仲志提告。（記者胡舜翔攝）據悉，鄧養天上月7日悄悄入境台灣，至今未出境，律師表示，鄧「可能認為事情沒這麼嚴重」，但目前航警局已掌控他的出入境紀錄，一但目前人在新加坡的王文寶入境，或鄧養天試圖闖關出境，航警局都會有動作。

此外，松山分局曾去函約談鄧，但鄧卻退函謊稱「查無此人」，若鄧養天再不主動到案說明，或抗拒警方約談，恐遭拘提上銬、帶回。

另松山分局去函約談鄧，對方卻退函稱「查無此人」，因鄧、王已超過上月25日的約談期限，仍未到案說明，目前已函請檢方對兩人進行強制拘提。