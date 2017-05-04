小布離婚後不眠不休秘密做這事 成功振作找到新方向

布萊德彼特日前被目擊凌晨時從雕刻家好友Thomas Houseago的工作室內步出，據悉是在著手製作一項秘密作品。（翻攝自每日郵報）

〔記者陳昱均／綜合報導〕前好萊塢世紀佳偶「小布」布萊德彼特與安吉莉娜裘莉，在去年9月驚傳閃電離婚，後來2人甚至還為爭奪6名子女的監護權鬧上法庭，所幸現在似乎已經暫時休戰，在聊到對方時也能夠侃侃而談。而最近53歲的小布在離婚後首度在《GQ Style》雜誌專訪中談及婚變內幕，透露夫妻失和的主因其實是自己的酗酒惡習，他在離婚後也終於醒悟，決定痛定思痛戒除酒癮，現在狀態都已經相當清醒；而其實，幫助小布從離婚傷痛中走出來的似乎還有另一項法寶，那就是「藝術」，據悉他現在為了創作自己的作品，不眠不休弄到半夜也甘之如飴。

小布最近登上夏季版美國《GQ Style》雜誌封面，受訪時首談婚變，認了是自己的酗酒惡習毀了婚姻。（翻攝自GQ Style）

根據《每日郵報》報導，小布在7日凌晨被目擊穿著輕便格子襯衫配牛仔褲，從洛杉磯一處由他的雕刻家好友Thomas Houseago的工作室內走出來，而當天他其實在大白天時，人就已經在工作室內，幾乎在那待了一整天。據悉，小布在離婚後，已經持續數個月都在著手製作一件秘密藝術作品當中，被認為是在好友的指導之下所製作出來的一個雕塑作品。雖然弄到大半夜讓他看起來有些疲憊憔悴，不過小布面對狗仔鏡頭依然露出了興奮開心的笑容，看來對自己的作品相當有自信，也似乎藉由雕塑找回內心的平靜與人生的新方向，令人十分期待能夠早日看到小布到底會做出怎樣的雕刻藝術作品來。

小布大白天時就抵達工作室，直到半夜才離開。（翻攝自每日郵報） 由於忙他的「新作品」忙了一整天還弄到半夜，小布看起來其實有些疲憊憔悴。（翻攝自每日郵報） 不過小布臉上依然露出開心興奮的神情，看來雕塑對離婚後的他找回內心平靜相當有幫助。（翻攝自每日郵報）