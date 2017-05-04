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陳綺貞香港演唱會秒殺 女粉示愛喊「嫁給我」

2017/05/04 13:02

陳綺貞在香港舉辦「房間裡的音樂會」演唱會。（添翼提供）〔記者吳志偉／台北報導〕獨立創作天后陳綺貞一把吉他舉辦「房間裡的音樂會」香港演唱會，才開賣就秒殺加場，一票難求。這次音樂會前半場只有陳綺貞一個人以吉他和鋼琴自彈自唱，盡展音樂才華，捨棄大場館，沒有華麗舞台、服裝，被網友形容「神完美地用一個人一把吉他，就能震撼全場。」

陳綺貞在香港舉辦「房間裡的音樂會」演唱會。（添翼提供）「房間裡的音樂會」巡迴20多座城市，採用不插電形式，陳綺貞溫柔療癒的嗓音，更讓歌迷狂讚「耳朵真的懷孕、聲音比CD更好聽！」、「她有種魔力讓全場人安靜去感受音樂」。上週陳綺貞連3天訪港開唱，更有女歌迷高喊「嫁給我」，當眾向她求婚，足以可見女神魅力無遠弗屆。

　陳綺貞以鋼琴自彈自唱，特別選唱去年紅極一時的廣東歌《女神》，原唱鄭欣宜在IG上表示：「2017年度最榮耀大獎：給我！」作詞人黃偉文在臉書po文「謝謝陳女神加持。」日前製作人鍾成虎也在臉書透露，已開始了第7張新專輯的製作會議，令大批歌迷相當期待。

陳綺貞在香港舉辦「房間裡的音樂會」演唱會，並且背著吉他走下舞台近距離開唱。（添翼提供）

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