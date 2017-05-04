（獨家）陳子玄爆婚前劈腿《世間情》2男 董舜豪崩潰解約

陳子玄（左）拍攝孕婦寫真，老公陳建隆（右）也掀肚入鏡。（翻攝自臉書）〔記者曾德蓉／台北報導〕陳子玄去年9月在臉書宣布懷孕，順勢招認已在前年3月與男星陳建隆登記結婚，當時她宣稱瞞婚1年半，是因家中仍負債，不想花錢辦婚禮；但據悉，其實是因她與陳建隆交往期間，還劈腿同在三立的男星董舜豪，才會如此低調，至於董舜豪在得知被劈的不堪事實後，已崩潰解約。

據傳，陳子玄3年前拍攝《世間情》時，和同劇的董舜豪燒起愛火，之後又跟陳建隆在一起，但八點檔劇組人多嘴雜，陳子玄卻能同時擺佈兩男不被識破，是因她以「避免被跟拍」為由，要求董舜豪買車接送，出入都在控制範圍內，到了換陳建隆接送的日子，她則會特別要求他在兩條街外等，降低劈腿被抓包的風險。

演員董舜豪（右）。（資料照，記者詹士弘攝）但劈腿的日子過了半年後，陳子玄打算與陳建隆定下來，於是直接甩了董舜豪，當時他還錯愕不已，極力挽回，直到她在臉書宣布婚訊，才知道自己被劈腿；事後他常躲在角落嚎啕大哭，若有與陳子玄同台的活動，前一夜還會緊張發抖，整晚失眠。

董舜豪崩潰到最後，抗拒繼續與陳子玄待在同一公司，於是從三立消失，轉往大愛台拍戲；後來三立再向他招手，找他拍《甘味人生》，他一發現陳子玄列在演出名單內，就直接失聯；此後他似乎透過宗教穩定心情，從他臉書Po出與乘寺合照圖，頗具禪味，就不難看出端倪。

對此，陳子玄經紀人否認：「沒有啦，她們從來沒有在一起過，既然沒在一起，舜豪解約當然不是這個原因。」董舜豪經紀人則澄清：「根本沒這件事，他們當初拍戲演一對，舜豪又比較會照顧人，難免會被講，但真的沒在一起。」