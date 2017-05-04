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雷神為《復聯3》手臂練到像馬大腿 網友驚呼：你都餵它吃什麼？

2017/05/04 13:10

「雷神」克里斯漢斯沃正在為《復仇者聯盟3：無限之戰》積極健身練肌肉當中。（翻攝自路克洛奇Instagram）

〔記者陳昱均／綜合報導〕漫威備受矚目的新片《復仇者聯盟3：無限之戰》，將在明年上半年正式上映，由於本片將有超過60名超級英雄角色出現，因此每位演員也都採取陸續進組的方式來拍攝。近期《復聯3》的主要拍攝場地已經先暫時移師到英國蘇格蘭的愛丁堡，除了先前緋紅女巫、幻視被直擊在當地拍攝浪漫吻戲外，最近「美國隊長」克里斯伊凡、「雷神」克里斯漢斯沃，以及「浩克」馬克魯法洛也因為被愛丁堡當地粉絲捕捉到、親切與他們合影留念，才被發現已經要開始進行拍攝。而為了演出超級英雄角色，男星們也早就已經開始鍛鍊身材，其中克里斯漢斯沃的健身教練今天（4日）就PO出一張他訓練中秀出爆著青筋、粗壯手臂的照片，讓網友們震撼到不行。

「雷神」克里斯漢斯沃（右）與「浩克」馬克魯法洛（左）已經抵達愛丁堡準備開拍《復聯3》，還被幸運粉絲碰到一起合影留念。（翻攝自推特@CarolineKemp95）

克里斯漢斯沃的健身教練路克洛奇（Luke Zocchi）今天在自己的Instagram上PO出一張正在賣力舉啞鈴、舉到健壯手臂都大爆青筋的黑白照，並寫道：「標出你想靠健身把手臂練得像馬大腿的好夥伴克里斯漢斯沃」，而這張手臂粗壯到根本不像真人的照片，馬上引發網友熱烈討論，直呼：「怎麼有人的手臂能練成那樣」、「他應該要為了帶著那樣的『武器』四處跑而被逮捕」、「你到底都餵他吃了些什麼？！」而先前教練路克洛奇在接受「KIIS 101.1FM」電台訪問時，就透露克里斯漢斯沃是靠著一天做1、2次的無氧運動來練出符合超級英雄體格的強健體魄，讓人看了也相當期待雷神這次會以怎樣的面貌回歸《復聯3》。

克里斯漢斯沃去年9月時手臂就已經練得很壯，沒想到現在看起來又更驚人了。（翻攝自克里斯漢斯沃Instagram）

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